Christian Höcker ist neu im Vorstand des SV Ringingen

Bereits zum vierten Mal hat der Sportverein Ringingen am Samstag seine Generalversammlung in die Jahresfeier eingebettet. So fanden sich zahlreiche Mitglieder des Vereins in der Birkenlauhalle in Ringingen ein.

Raphael Müller, einer der drei Vorsitzenden des Vereins, eröffnete die Generalversammlung. Anschließend folgten die Berichte über das zurückliegende Geschäftsjahr. Zuerst berichtete Vorstandsmitglied Reiner Bertsch über die verschiedenen Aktivitäten, Ereignisse und Veranstaltungen im vergangenen Jahr wie zum Beispiel das Binokeltunier, bei dem sich Heinz Braig den ersten Platz erspielte. Besonders stolz war der Verein auf das überaus erfolgreiche Herbstfest.

Bertsch gab einen ausführlichen Einblick und Überblick in alle Abteilungen. Außerdem gab er eine kleine Vorschau für das Aktuelle des Vereins. Danach folgten die Berichte des Kassiers Oliver Schmid und der Kassenprüfer Fred Ihle und Reinhold Muht. Diese gaben eine positive Rückmeldung. Entlastet wurde der Vorstand durch den Ortvorsteher Georg Mack. Bei der diesjährigen Hauptversammlung des Sportvereins standen dann turnusgemäß Wahlen an. Raphael Müller legte aus zeitlichen Gründen sein Amt im Vorstandstrio nieder. Seine Nachfolge in der Führungsriege des SV Ringingen übernimmt Christian Höcker, der einstimmig gewählt wurde. Die beiden anderen Vorsitzenden Susanne Amann und Reiner Bertsch wurden in ihren Ämtern bestätigt. Sabine Bicheler bleibt dem Sportverein als Schriftführerin weiterhin erhalten. Zu guter Letzt sind die sechs Ausschussmitglieder gewählt worden. Auch hier gab es in diesem Jahr eine Änderung. Werner Neubauer übergab seinen Platz an Patrick Kress. Die anderen fünf Ausschussmitglieder sind Susanne Gassner, Silvia Jurat, David Braunsteffer, Christoph Engst und Jochen Stöferle. Zum Abschluss sangen die Mitglieder das Vereinslied des SV Ringingen „Blau und Weiß“. Traditionell nutzt der Verein seine Generalversammlung für Ehrungen. Zahlreiche Mitglieder sind für 25, 40, 50 und 70 Jahre Mitgliedschaft und ehrenamtliches Arbeiten im Verein ausgezeichnet worden. Der Sportverein Ringingen konnte auch in diesem Jahr auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken. Im Anschluss an die Generalversammlung ließen die Mitglieder des Sportvereins den Abend bei netten Gesprächen und Tanzmusik von dem Entertainer André ausklingen.

Bevor die Generalversammlung begann, saßen die Mitglieder bei Leberkäse und Kartoffelsalat mit Wecken beisammen. Die „Dance Girls“ unter der Leitung von Michelle DeVeer zeigten ihr Können zu einem „Disney Medley“.