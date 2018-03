Bundeswehr blockiert Bürgerwindpark

Erbach/Laupheim - Schon geraume Zeit soll ein Bürgerwindpark mit mehreren Windkraftanlagen auf dem Pfifferlingsberg im Erbacher Teilort Ringingen entstehen. In jüngster Zeit ist es etwas ruhig um das Projekt geworden. Grund dafür sind Differenzen mit der Bundeswehr. Diese äußert aufgrund des Militärflugplatzes in Laupheim Bedenken und spricht von Lebensgefahr für ihre Soldaten.

Der Regionalplan Donau-Iller weist den Pfifferlingsberg als Vorranggebiet für Windkraftanlagen aus. Der Luftwaffenstandort in Laup-heim wird laut Plänen des Regionalverbandes ebenfalls als kritischer Faktor gesehen. Größere Probleme seien laut Umweltprüfung aber in Sachen Natur zu erwarten. Nachdem ein biologisches Gutachten nun geklärt hatte, dass die geplanten Anlagen umweltverträglich sind und somit der Weg für die Windkraft frei zu sein schien, kontaktierten die Unternehmer die Bundeswehr. Ende 2016 war eine Kontaktaufnahme immer noch nicht geglückt, die Bundeswehr habe gemauert, berichtet Helmut Gaus, Teilhaber der Erbacher Bürgerwind GmbH. Auf eine Bauvoranfrage vom Januar 2017 kam dann die ablehnende Antwort der Bundeswehr.

Die Prüfung des Vorhabens durch das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) in Bonn habe ergeben, dass sich die geplanten Windenergieanlagen im Anflugbereich des Militärflugplatzes Laupheim befinden. Dieser umfasst verschiedene Sektoren mit festgelegten Mindestflughöhen. Die Sektoren haben zusammen eine ungefähre Nord-Süd-Ausdehnung von 65 Kilometern und eine Ost-West-Ausdehnung von 58 Kilometern. Aufgrund der Höhe der Windräder bestünde eine „konkrete Gefahr für Leib und Leben der Luftfahrzeugbesatzungen“. Die konkrete Gefahr bestünde in der Kollision der Luftfahrzeuge mit den Anlagen, weil Sicherheitsabstände nicht eingehalten würden. Daneben würde eine der Windkraftanlagen auch eine Radarstörung verursachen, welcher allerdings durch technische Maßnahmen begegnet werden könnte, so ein Sprecher des Bundesamtes auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung. Zudem teilt das Bundesamt mit, dass es bei den Anhörungsverfahren des Regionalverbands Donau-Iller zum Regionalplan die militärischen Belange bezüglich des Flugplatzes Laupheim in die Regionalplanung eingebracht habe.

„Wir haben dann über einen Spezialanwalt erneut das Gespräch mit der Bundeswehr gesucht.“ Ergebnis waren mehrere Runden Schriftverkehr in „ewig langen Zyklen“. Aber zumindest habe eine Kommunikation stattgefunden, sagt Gaus. Durch eine neue Planung, bei der die Zahl der Windräder reduziert und die Standorte der Anlagen um rund 50 Meter verschoben wurden, sollten sämtliche Bedenken und Einwände ausgeräumt werden. „Seit Oktober vergangenen Jahres stehen wir am gleichen Punkt, und jetzt kommt einfach keine Antwort mehr“, sagt Helmut Gaus ernüchtert. Denn, nachdem die neue Planung bei der Bundeswehr eingegangen sei, herrsche Funkstille.

„Größtmögliche Transparenz“

Die Bundeswehr bestätigt die Kontaktaufnahme via Rechtsanwalt, entgegnet jedoch: „Die Fragen wurden vor dem Hintergrund einer größtmöglichen Transparenz eingehend beantwortet. Auch zu einer übermittelten gutachterlichen Stellungnahme, in welcher die Veränderung der militärischen Flugverfahren vorgeschlagen wird, wurde Stellung bezogen.“ Des Weiteren habe eine Änderung des Antrages zur Errichtung der drei Anlagen seit der erstmaligen Beteiligung der Bundeswehr durch das Landratsamt nicht stattgefunden. Die beantragten Windkraftanlagen seien mit den bestehenden Flugsektoren unvereinbar. Andere, im Gutachten der Windkraftbefürworter erwähnte mögliche Standorte, seien ebenfalls nicht realisierbar. „Obwohl das Gutachten vom 5. September 2017 und die darin enthaltenen neuen Standorte nicht Antragsgegenstand sind, wurden der von der vom Erbacher Bürgerwindpark beauftragten Rechtsanwaltskanzlei im Rahmen der bisherigen guten Zusammenarbeit und zur Vermeidung unnötiger weiterer Planungskosten die Ablehnungsgründe bereits außerhalb des Antragsverfahrens mitgeteilt“, teilt ein Sprecher mit. Die Bundeswehr unterstütze generell den Ausbau erneuerbarer Energien. Daher werde stets nach Alternativlösungen und Kompromissen gesucht. In dem vorgenannten Verfahren konnte jedoch aufgrund der Gefährdung keine Zustimmung erteilt werden.

Trotzdem hoffen Gaus und seine beiden Mitunternehmer, die sich zwischenzeitlich sogar an die Landesregierung gewandt haben, noch auf einen positiven Konsens. Denn mittlerweile haben sie nach eigenen Angaben rund 100000 Euro in das Projekt gesteckt. Mittlerweile gebe es rund 440 Interessenten, welche sich an dem Windpark beteiligen wollen. Unter anderen auch Energiegenossenschaften aus Ehingen und Schelklingen, die über die Bündelung von Kleinanlegern Kommanditanteile der Gesellschaft erwerben wollen. Die Planungen der Unternehmer sind soweit abgeschlossen, dass nach einem positiven Bescheid der Bau starten und die Windräder sich bis in zwei Jahren drehen könnten. Das Projekt jetzt aufzugeben, sei nicht geplant. „Wir wollen uns gütlich einigen, scheuen aber den Gang vor Gericht nicht“, so die einhellige Ansage der Windpark-Unternehmer.