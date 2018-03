BUND Erbach möchte Erfolge des Vorjahres fortführen

Die Erbacher Ortsgruppe des BUND hat sich am Dienstag im Hotel Linde zur jährlichen Hauptversammlung getroffen. Neben turnusmäßigen Wahlen hat der Verein das Programm des vergangenen Jahres analysiert und das für 2018 festgelegt. Zudem diskutierten die Mitglieder über aktuelle ökologische Themen.

Der BUND hat im vergangenen Jahr zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen auf die Beine gestellt. Dazu zählten beispielsweise Pflegearbeiten an unterschiedlichsten Biotopen wie Wiesen und Freiflächen, aber auch das Aufhängen von Nisthilfen und der Schutz von Bäumen gegen Biberverbiss. Zudem hat die Gruppe Vorträge und Wanderungen zu ökologischen Themen organisiert und bietet Programmpunkte beim Erbacher Ferienprogramm sowie einen Stand beim Stadtfest an.

Das alles soll auch im kommenden Jahr weitergeführt werden. „Wir haben ein gutes Jahresprogramm und das wollen wir auch weiterhin umsetzen“, fasste Erwin Schenk, Vorsitzender des Vereins, zusammen. Besonders gut sei, dass die Nachwuchsarbeit nun Früchte trage. Katja Groner veranstaltet in Kooperation mit der Erbacher Grundschule eine Natur AG, welche es auch 2018 wieder geben wird. Daraus habe sich eine sechsköpfige Jugendgruppe entwickelt, die sehr aktiv sei. „Wir haben im vergangenen Jahr als Höhepunkt eine Geo-Caching-Tour gemacht. Für dieses Jahr haben die Mädchen schon einige Vorschläge gemacht und sprühen vor Tatendrang“, berichtet Groner freudig.

Trotz vieler großer und kleiner Investitionen, welche die Kasse das Jahr über belastet haben, steht am Ende doch ein kleines Plus, berichtete Kassier Florian Braun, der im Anschluss an seinen Bericht von den Mitgliedern einstimmig entlastet wurde. „Wir wollen zwar nicht gewinnorientiert arbeiten, aber ein Minus wollen wir durch unsere Aktionen auch nicht erwirtschaften“, kommentierte Erwin Schenk den erfreulichen Kassenabschluss.

Die Entlastung des Vorstands sowie die turnusmäßigen Neuwahlen leitete Sigfried Wucher. Bei den Wahlen stellte sich das bisherige Team ohne Veränderungen erneut zur Wahl. Die Amtsinhaber konnten sich allesamt der einstimmigen Wiederwahl freuen. Für die kommenden drei Jahre bleibt Erwin Schenk Vorsitzender des Vereins und Katja Groner seine Stellvertreterin. Florian Braun wird weiter die Kasse betreuen. Die Kassenprüfer Hans-Peter Adrion und Ralf Grabher werden ihre Posten ebenfalls weiterhin bekleiden. Mit den Worten „Habemus Vorstand“ und einem kurzen Applaus der Mitglieder schloss Wucher den Punkt „Wahlen“ ab.

Gegen Ende der Versammlung sprachen die Mitglieder über aktuelle Diskussionen, wie das momentan oft thematisierte Artensterben, Schadstoffemissionen und die Durchbindung von Biotopen. Im Zug des Gesprächs beschloss der Verein, falls möglich, einen Vortrag anzubieten, in dem es um Gartenrenaturierungen geht. Dazu soll noch diese Woche Kontakt mit einer Referentin aufgenommen werden.