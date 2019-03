Bronze bei Bundesturnier für Anton Popp

Zwei junge Judoka des TSV Erbach sind bei dem mit mehr als 270 Teilnehmern gut besetzten, bundesoffenen Turnier in Backnang gestartet. Sowohl Mark Zeiss (Gewichtsklasse 46 kg) als auch Anton Popp (50 Kilogramm) gingen mit berechtigten Hoffnungen auf eine vordere Platzierung auf die Matte. Unter den Augen der verschiedenen Landestrainer präsentierten sich die Athleten im Hinblick auf die kommende Saison.

In der mit 41 Teilnehmern stark besetzten Klasse bis 46 Kilogramm traf Mark Zeiss gleich zu Beginn auf den späteren Zweiten Bent Sachse aus Nordrhein-Westfalen. In dem ausgeglichenene Kampf ging es in den Golden Score, in dem Sachse die Nase vorn hatte. Zeiss fand sich in der Trostrunde wieder. Zwei Siege ließen zunächst neue Hoffnung aufkeimen. Im dritten Trostrundenkampf reichte eine kleine Unsicherheit von Zeiss, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Der TSV-Judoka landete auf der Seite, sodass die Video-Richter nach längerer Diskussion eine Wertung gegen ihn sahen. Für den württembergischen Kaderathleten war es ein enttäuschendes Ergebnis, das es in den kommenden Wochen zu verarbeiten gilt.

Bei Anton Popp verlief der Start in der ebenfalls stark besetzten Klasse bis 50 Kilogramm zunächst erwartungsgemäß erfolgreicher. Nach nur zehn Sekunden beförderte er seinen Kontrahenten Adrian Hain aus Nordrhein-Westfalen mit einem Ura-nage auf die Matte. Die zweite Begegnung entschied Popp mit einer Hüfttechnik gegen den Badener Bechthold ebenfalls für sich. Im dritten Kampf gegen den Steinheimer Oskar Becker wollte er erneut mit Ura-nage den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. Der Videobeweis zeigte aber eine zu starke Rückenlage, die gegen ihn gewertet wurde. Unerwartet fand auch Anton Popp sich in der Trostrunde wieder. Eine Medaille sollte es aber unbedingt werden. Vom mitgereisten Vater entsprechend motiviert, gelang der Weg auch problemlos ins kleine Finale, in dem er seinen Kontrahenten aus Bayern besiegte. Damit nahm Popp die Bronzemedaille nach einem langen Wettkampftag in Empfang.

Eine Bronzemedaille war nicht die Ausbeute, die sich Athleten und Trainer erhofft hatten, aber ein Ergebnis, mit dem sich in den nächsten drei Wochen bis zum Start beim Sichtungsturnier des Deutschen Judo-Bundes (DJB) in Duisburg arbeiten lässt.