Brandstifter regelte Verkehr nach von ihm gelegtem Feuer

Der zweite Verhandlungstag um den Erbacher Brandstifter, der nachweislich im Mai 2016 zuerst eine Asylbewerberunterkunft und eine Woche später eine Scheune in Brand gesteckt hatte, ist mit der Vernehmung von nicht weniger als 30 geladenen Zeugen zu Ende gegangen. In dem Prozess geht es nicht mehr um die Aufklärung der Tat, sondern um die Schuldfähigkeit des Angeklagten. Geklärt werden sollte während des zweiten Verhandlungstages vor allen Dingen sein Verhalten im Vorfeld des Scheunenbrandes am 24. Mai 2016.

Der 26-jährige Angeklagte war an dem Abend von zwei Polizisten aufgefriffen worden, als er den Verkehr aufgrund der brennenden Scheune in Erbach regelte. „Dies tat er äußerst professionell, er hatte sogar eine Warnweste an“, sagte die Polizeibeamtin aus, die den Angeklagten gemeinsam mit einem Kollegen festgenommen hatte.

An der Kleidung konnten damals Heureste gefunden werden, außerdem stellte eine Blutuntersuchung einen Alkoholwert von 1,5 Promille fest. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten zusätzlich nur Marihuana in der Hosentasche des Angeklagten. Auch das Verhalten des Angeklagten im Vorfeld der Tat wurde ausgiebig beleuchtet. Am Tattag war er Gast in einer Erbacher Kneipe, wo er mehreren Gästen aufgefallen war.

Der Prozess wird am Dienstag, 31. Juli, mit der Vernehmung von drei weiteren Zeugen um 8.30 Uhr fortgesetzt.