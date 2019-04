Brüder Popp feiern Ostern auf der Matte

Das Osterpokalturnier in Kufstein hat in diesem Jahr wieder rund 500 Teilnehmer aus zehn Nationen auf die Judomatten nach Tirol gelockt. Aus Erbach nahm dieses Mal nur die Familie Popp den Weg zu den Nachbarn nach Österreich auf sich.

Anton Popp war offensichtlich in seiner neuen Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm als U14-Starter angekommen. Es waren zwar nur vier weitere Gegner auf der Suche nach dem Osterpokal, im Pool-System musste aber alle einmal gegeneinander antreten – so hieß es für Anton Popp, viermal die Kontrahenten von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Dies gelang ihm jeweils mit einer vollen Ippon-Wertung gegen die Kämpfer aus Halle, Ettlingen, Kaufbeuren und Ungarn.

Dimitrij Popp, auf den am nächsten Wochenende weine eit stärkere Konkurrenz beim Euro-Cup in Berlin wartet, nahm das ebenfalls international besetzte Turnier in Kufstein als Vorbereitungsmöglichkeit in der neuen Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm der Altersklasse U16. Auch er absolvierte vier Kämpfe im Doppel-K.-o.-System. Seine Suche nach dem Osternest respektive dem Pokal führte ihn durch die Alpenregionen Tirol, Südtirol erneut Tirol ins Finale gegen Elias Vichtbaur aus dem bayerischen Kirchham. Souverän wanderte Popp bis aufs oberste Treppchen und holte sich den Osterpokal. Zu erwähnen ist ferner die Coachingleistung von Vater Dimitrij Popp, der seine Jungen wieder motiviert auf die Tatami geschickt hatte.