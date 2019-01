Blutrache-Prozess: War doch nur ein Täter am Werk?

In der Verhandlung um den Mord an einem Erbacher Angelsee, bei dem die Anklage eine von Albanien nach Deutschland verlagerte Blutrache sieht (wir berichteten mehrfach), haben die Verteidiger des 46-Jährigen etliche Anträge gestellt. Sie wollen offene Fragen beantwortet wissen, denn der Angeklagte beteuert nach wie vor seine Unschuld. Sie sehen im ominösen „Don“ den alleinigen Täter.

Weiteres Videohör würde dauern

Weil der Onkel des Opfers für das ursprüngliche Ausgangsverbrechen, einem Mord an einem Angehörigen einer anderen Sippe, verantwortlich sein soll, wurde er jüngst per Videoschalte nach Albanien vernommen. Das haben die Verteidiger nun mit einem Beteiligten und möglichen Drahtzieher der Gegenseite vor. Richter Gerd Gugenhan warf ein, dass dies möglicherweise einen Zeitaufwand von zusätzlichen drei bis vier Monaten bedeuten könnte.

Beim Prozessauftakt des Angelsee-Mordes in Erbach: Der Angeklagte sitzt neben seinen Verteidigern. Eine TV-Kamera macht Bilder von ihm. (Foto: Drenovak)

Die Verteidigung möchte zudem noch einmal prüfen lassen – durch einen Sachverständigen oder in einem Feldversuch – ob nicht auch nur eine Person allein, nämlich „Don“, in der Lage war, die Leiche des 19-Jährigen vom Tatort in den nahegelegenen See zu bringen. Der nächste Prozesstag ist für Mittwoch, 6. Februar, angesetzt.