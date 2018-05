Bezirksligist TSV Erbach startet in Heimspielserie

Alles andere als in Bestbesetzung startet der Fußball-Bezirksligist TSV Erbach am Donnerstag, 3. Mai, in die Serie mit vier Heimspielen innerhalb von elf Tagen. Gegen den SV Asselfingen muss Trainer Rafael da Silva auf die gesperrten Tobias Baumeister und Robert Wozniak sowie den verletzten Mario Wasner verzichten, der Einsatz der ebenfalls angeschlagenen Manuel Wegerer, Michael da Silva und Marc Baumeister ist fraglich. „Es gibt bessere Ausgangssituationen vor einem Spiel“, sagt Rafael da Silva, der auf Spieler der zweiten Mannschaft zurückgreifen wird. Doch auch das Schlusslicht aus Asselfingen hat laut da Silva Personalsorgen, weshalb die Gäste schwer einzuschätzen seien. Das Ziel für Erbach ist aber klar: „Wir wollen einen Dreier einfahren“, so der Trainer, der sich aus den vier Heimspielen gegen Asselfingen, Burlafingen (6. Mai), SSV Ulm 1846 II (9. Mai) und Neenstetten (13. Mai) zwei Siege erhofft.