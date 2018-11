Bezirksligist Erbach: Rückrundenstart gegen Lonsee

In der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller empfängt der TSV Erbach am ersten Spieltag der Rückrunde am Sonntag, 11. November, den SV Lonsee. Anpfiff im Donauwinkelstadion ist um 14.30 Uhr. Mit 0:2 gingen die Erbacher zum Rundenstart in Lonsee leer aus – allzu viele Erfolge sollten für Lonsee in der Vorrunde nicht folgen, der SVL steckt ebenso im Abstiegskampf wie der TSV Erbach, der in der ersten Halbserie drei Punkte weniger holte als Lonsee. Das soll sich in der zweiten Saisonhälfte ändern und so hofft man in Erbach auf einen Erfolg zum Rückrundenstart, mit dem man in der Tabelle Lonsee überholen würde.