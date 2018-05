Bezirksligist Erbach: Erster Erfolg nach längerer Durststrecke

Der TSV Erbach hat seinen Abwärtstrend in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller mit dem 4:1 (2:1) gegen den FC Burlafingen gestoppt. „Es war ein etwas glücklicher Sieg, ein Unentschieden wäre auch okay gewesen“, sagte TSV-Trainer Rafael da Silva. Sein Team begann stark: Michael da Silva schoss das 1:0 (12.), Martin Aggeler das 2:0 (23.). Danach ließ Erbach nach, Daniel Krumm gelang das Anschlusstor (33.). Krumm hatte auch den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber mit einem Foulelfmeter an Keeper Stefan Scholz (43.). Nach der Pause hatte Jungingen zunächst die besseren Chancen, zweimal rettete ein Erbacher auf der Linie. Nach dem 3:1 durch Robin Gabel (83.) erlahmte der Schwung der Gäste, Daniel Glöggler besorgte in der Schlussminute das 4:1 für den TSV, der nach sieben sieglosen Spielen erstmals wieder drei Punkte holte. „Das war extrem wichtig und beruhigend“, so da Silva, dessen Team sich auf Rang zehn verbesserte. Weiter geht es für den TSV am Mittwoch, 9. Mai, 18.30 Uhr, mit dem Nachholspiel zu Hause gegen den Tabellenneunten SSV Ulm 1846 II. Mit den kleinen Spatzen stellt sich auch Trainer Harald Plail vor, der zur neuen Saison Nachfolger des nach Blaustein abwandernden Rafael da Silva wird.