Bezirk Donau/Iller: Pokalfinale in Erbach

Während im Fußballbezirk Donau noch der zweite Teilnehmer für das Bezirkspokalfinale ermittelt wird, fällt im Cupwettbewerb des Bezirks Donau/Iller am Donnerstag, 23. Mai, bereits die Entscheidung. Der Bezirksligist Türkspor Neu-Ulm und der Kreisligist TSV Blaustein II treffen in Erbach aufeinander. Anpfiff im Donauwinkelstadion ist um 18.30 Uhr. Für Türkspor Neu-Ulm verlief die Generalprobe für das Pokalfinale am vergangenen Wochenende äußerst gut. Gegen den noch amtierenden Bezirkspokalsieger FC Blaubeuren gewann das Team von Trainer Salih Altintas sein Bezirksliga-Punktspiel klar mit 4:0. Für die zweite Mannschaft des TSV Blaustein lief es in der Kreisliga A dagegen weniger gut. 2:3 lautete das Ergebnis in der Begegnung mit dem TSV Pfuhl.