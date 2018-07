Besucher lassen sich Wein schmecken

Bereits zum zweiten Mal hat am Freitagabend der Wein- und Sommerabend des Kulturkalenders Erbach am Erbacher See auf der Seebühne stattgefunden. Nur kurze Zeit hatte der Vorverkauf zur Veranstaltung gedauert, bereits innerhalb einer Woche waren alle Karten für den Abend mit der Weinkennerin Kathrin Theinert von Jaques-Wein-Depot aus Ulm vergriffen.

Und so kamen am Freitagabend rund 60 Personen zu der von Marianne Schneider von der Stadtbücherei organisierten Veranstaltung auf die Seebühne. Dort hatte Kathrin Theinert bereits etliche Weine zur Verkostung vorbereitet.

Informationen zum Ablauf

Im Pavillon vor der Seebühne begrüßte Organisatorin Marianne Schneider alle Besucher und gab die weiteren Informationen zum Ablauf des Abends. Die Erklärungen zur Herkunft und Art der verschiedenen Weine gab dann die Inhaberin von Jacques-Wein-Depot, Kathrin Theinert, zum Besten. Weiter stellte sich noch Clemens Grote vor, der sich schon an vielen Veranstaltungen der Stadt beteiligt hatte und an diesem Abend das Publikum mit literari-schen Weinsprüchen und Schüttelreimen sowie Erzählungen von Anekdoten zum Thema Wein immer wieder bei guter Stimmung hielt. Er begann seine Vorträge mit einem Film-Quiz vor dem Pavillon. Mit diesem wurde festgelegt, wie der Ablauf hier beginnen sollte.

Nachdem die ersten vier Wein-Sorten durchprobiert waren und von Clemens Grote viele Sprüche, Reime und Geschichten vorgetragen wurden, ging die Vorkostung mit den im Vorfeld bereits zusammengestellten Essenstellern weiter.

„Hänsel und Gretel auf Türkisch“

Diese Essenspause wurde voll ausgenutzt. Dann folgten noch einige Programmpunkte mit Clemens Grote und Kathrin Theinert, bis alle nach dem siebten Wein aufgefordert wurden, sich noch einmal vor dem Pavillon zu versammeln. Hier bildete den Schluss der Veranstaltung Clemens Grote mit den Geschichten „Hänsel und Gretel auf Türkisch“ und dann noch „Die Reblaus“.

Die Besucher waren am Ende so begeistert von diesem Abend, dass sie sich wiederum eine solche Veranstaltung im nächsten Jahr wünschten.