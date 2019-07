Beste Stimmung beim Lailefest

Ein Erfolg ist auch in diesem Jahr das dreitägige Lailefest der SF Donaurieden gewesen. Die Regenschauer am Sonntagvormittag konnten den guten Gesamteindruck letztlich nicht trüben.

Beste Stimmung herrschte bereits am Freitagabend bei der Tanzveranstaltung unter dem Motto „Back to the 90’s“. Auch das Elfmeterturnier am Samstag wurde zu einer trockenen, der Rock-Abend mit der Münchner Band „Bandits“ dafür eine feucht-fröhliche Angelegenheit.

Der Festsonntag begann mit Regenschauern und dem traditionellen Feldgottesdienst, zu dem der Platz vor der Tribüne mit einem Zelt überdacht wurde. Im Verlauf des Vormittags ließ der Regen aber nach, so dass sich die Besucher bald auf die Bänke unter den Bäumen setzen konnten. Das bisschen Regen wurde von den Baumkronen abgelenkt, und schließlich war wieder alles trocken. Nach dem Gottesdienst spielte zum Frühschoppen der MV Oberdischingen unter der Leitung von Andreas Glöckler mit seinen 35 Musikern. Dazu fanden sich sehr viele Donaurieder Bürger und Besucher aus der Nachbarschaft ein. Dem Frühschoppen folgte ein ausgiebiges Mittagessen mit vielen kulinarischen Highlights.

Gegen 14 Uhr machte der Musikverein Oberdischingen Platz für einige kleine Auftritte der Jugend der Sportfreunde Donaurieden. Moderator Felix Baur bedankte sich beim MV Oberdischingen für die gute Musik und kündigte die nachfolgenden Auftritte an. So auch jenen der aus fünf Mädels bestehenden HipHop-Tanzgruppe, die in diesem Jahr erst begonnen hatte und das Publikum begeisterte. Danach führte eine Gruppe vom Kinderturnen unter der Leitung von Mona Schweizer stilvoll einen wunderbaren Tanz vor – kräftiger Applaus war der Lohn, und die acht Kinder bedankten sich mit der geforderten Zugabe.

Regen Zuspruch fand auch das bunte Unterhaltungsprogramm für die Kinder, das neben Schminkangeboten auch ein Ponyreiten und diverse Spiele auf einem eingerichteten Kinderspielplatz umfasste. Gut angenommen wurde die Tombola, bei der es tolle Preise zu gewinnen gab.

Schließlich betraten vier junge Fußballspieler die Bühne, die als Vertreter von zwei Jugendmannschaften Ehrungen in Empfang nehmen durften. Die D1 erreichte in der Leistungsstaffel mit acht Siegen, zwei Unentschieden und ohne Niederlage hochverdient den ersten Platz. Die beiden Vertreter der Mannschaft durften ebenso einen Wimpel in Empfang nehmen wie die beiden Kicker der D3, deren Mannschaft sich mit einer Bilanz von fünf Siegen und einem Unentschieden den Titel in der Kreisklasse gesichert hatte.

Der letzte Auftritt an diesem Nachmittag fand ab 16 Uhr durch den MV Dächingen, der traditionell den Ausklang des Lailefests musikalisch gestaltet.