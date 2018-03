Berufsrichter berichtet im Erbacher Forum 50 plus von seiner Arbeit

Der nächste Montagsgast im Forum 50 plus ist Herrmann Steinle. Als Berufsrichter berichtet er von seiner Arbeit und will die Vorurteile vor den Männern in den schwarzen Roben abbauen.

„Da streiten sich die Leut herum, wohl um den Wert des Glücks“, so heißt es im bekannten Wiener Volksstück „der Verschwender“ in der Vertonung des oberschwäbischen Komponisten Konradin Kreutzer. Um Streit, Meinungsverschiedenheit und Unrecht geht es auch vor Gericht. Aber was ist gerecht? Ein Richter spricht Recht, aber auch Richter sind nur Menschen, heißt es in der Ankündigung der Organisatoren. Herrmann Steinle kommt aus Donaurieden. Er ist dort geboren und aufgewachsen. Seine juristische Laufbahn begann er als Zivilrichter am Landgericht in Ulm. Dann war er Staatsanwalt und Richter am Amtsgericht Geislingen. Nach einer Abordnung an das Oberlandesgericht Stuttgart war er längere Zeit Vorsitzender einer Kammer für Handelssachen am Landgericht Ulm und Ausbildungsleiter für die Rechtsreferendare. Seit Herbst 2017 ist er Direktor des Amtsgerichtes in Göppingen.

Er berichtet aus seiner reichen Berufserfahrung über den Alltag vor Gericht. Er versucht mit seinem Vortrag, den Besuchern auch ein Stück weit die Angst vor den schwarzen Roben zu nehmen. Der Vortrag von Herrmann Steinle findet am Montag, 9. April, um 19 Uhr im Untergeschoss der Jahnschule in Erbach statt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos. Steinle und das 50plus-Team freuen sich auf viele interessierte Besucher jeden Alters.