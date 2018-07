Der Lions-Club Erbach veranstaltet von Freitag, 4. Dezember, bis Sonntag, 6. Dezember, zum insgesamt 29. Mal einen Weihnachtsmarkt. Das bunte Programm auf dem Rathausplatz ist zum vierten Mal in Zusammenarbeit mit dem Handwerker- und Gewerbeverein auf die Beine gestellt worden.

Die Vereine wollen Erbach ein besinnliches Einstimmen in der Vorweihnachtszeit bieten. Ein abwechslungsreiches Programm soll für Unterhaltung sorgen. Höhepunkte sind am Samstag um 16.30 Uhr die Eröffnung durch Bürgermeister Paul Roth und die musikalische Einlage der Pfarrer (16 Uhr).

Im Mittelpunkt stehen allerdings die Kinder: So hat der Weihnachtsmann am Samstag und Sonntag etwas in seinem Sack, und der Waldkindergarten hat sich für die Betreuung der Kinder wieder etwas Besonderes ausgedacht.

Das Motto des Lions-Clubs Erbach für den Weihnachtsmarkt ist die Förderung von sozialen Einrichtungen, unbürokratische Hilfe für in Not geratene Menschen und die Jugendarbeit, speziell das Grundschulprojekt Klasse2000. Wie immer erwartet die Besucher ein reichhaltiges Angebot an den Lions-Ständen. Außerdem gibt es eine Tombola.