Bei der Ringinger Kinderfasnet sind die Zebras los

Der Sportverein Ringingen hat am Montag für die Kinder von Ringingen und Umgebung in der Birkenlauhalle ein Kinderfasnetsprogramm organisiert. Übungsleiterin Adelinde Held und weitere Mitglieder haben sich als insgesamt acht als Zebras verkleidete Aktiv um den Programmablauf im Saal gekümmert. Das Motto in diesem Jahr lautete „Die Zebras sind los!“.

Im Laufe des Nachmittags füllte sich der Saal in der Birkenlauhalle mit Eltern, Großeltern und Kindern. Mit Musik wurden die Kinder auf die Tanzfläche gerufen und mit den Schlachtrufen „Hetza Hexa, Spuler Weibla, Laua Fille und Ecko Hoi“ der Start der Kinderfasnet begonnen. Mit der Unterstützung und Anleitung der „Zebras“ tanzten die verkleideten Kinder zu vielen bekannten Fasnetsliedern. Danach sangen alle bekannte Fasnetslieder wie „Komm hol das Lasso raus“ und “Polonaise Blankenese“. Auf der Stirnseite der Halle gab es zudem eine große Hüpfburg und viele der Kinder nutzten die Gelegenheit, dort ausgelassen zu spielen. Ebenso waren sie begeistert von dem Bobby-Car-Rennen und dem Wettbewerb im Sackhüpfen. Dabei wurden die Gewinner jeder Übung mit Süßigkeiten belohnt.

Bei der nächsten Tanzmusikeinlage wurden zuerst musikalisch Elefanten und Bären in die Disko geschickt und erklärt, wie diese sich dort bei ihren Tänzen verhielten. Auch andere Tiere wurden besungen und zu weiteren Liedern getanzt. Es folgte die „Reise nach Jerusalem“, an der sich an den verschiedenen Durchgängen erst Kindergarten- und dann Grundschulkinder beteiligten. Und eine große Gaudi wurde das zum Schluss geplante Tauziehen. Dabei zogen an den Tauenden Kinder gegeneinander und anschließend noch Mamas gegen Papas. Auf jeden Fall war es ein gelungener Nachmittag für die vielen erschienenen Kinder, die im nächsten Jahr sicher wieder dabei sein werden.