Baustellencafé in Erbach hat sich als neuer Treffpunkt etabliert

Die ersten vier Wochen hat das Baustellencafé in Erbachs Mitte (wir berichteten) nun hinter sich gebracht. Zeit für ein Zwischenfazit, dachte sich die Betreiberin Filiz Lemmermeyer und nahm den Besuch von der SPD-Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis als Anlass, ein erstes Resümee zu ziehen. „Die Erbacher sollen so weitermachen“, fasste die Caféinhaberin zufrieden zusammen. Der Ansturm sei nach der Eröffnung nicht abgeebbt, im Gegenteil: Weil regelmäßig und vor allem am Wochenende auch größere Gruppen auf einen Kaffee vorbeischauen, hat die Erbacherin nun die sechste Teilzeitkraft eingestellt.

Nicht nur wirtschaftlich scheint das Projekt, das der Handwerker- und Gewerbeverein Erbach auf die Beine gestellt hat und das weit über die Grenzen Erbachs bekannt geworden ist, seine Funktion zu erfüllen. Das Baustellencafé wird von den Erbachern nicht nur wahrgenommen, sondern als neuer Treffpunkt in der Innenstadt angesehen. Auch mit dem Wissen, dass das Gebäude abgerissen und das Café mittelfristig umziehen wird.

Thomas Knöpfle, Claudia Grau, Anne Fleiner, Filiz Lemmermeyer und Achim Gaus (v.l.) bei der Eröffnung des Baustellen-Cafés. (Foto: Sz- Elisabeth Sommer)

Die Bundespolitikerin lobte bei ihrem Besuch in der Erlenbachstraße die Umsetzung des Konzepts: „Ich halte das Café für eine gute Idee, es ist ein Anlaufpunkt. Genau so was muss Erbach haben, ich finde es süß.“ Erbachs Bürgermeister, der es vom Rathaus schräg gegenüber nicht weit zum Termin hatte, konterte scharf: „Süß ist hier nur das Untergeschoss.“ Er sei froh, wenn das Gebäude wie geplant abgerissen werde, schließlich habe Erbach 40 Jahre lang genau dafür gekämpft. Vom Baustellencafé jedoch ist auch er überzeugt. Viele Erbacher kommen seines Wissens nach oft hierher, nehmen das Angebot, sich mit den Plänen und Daten zu Bauvorhaben in der Innenstadt zu befassen, im Wintergarten des kleinen Lokals wahr.

Pläne für die nahe Zukunft

Das Café trage aus seiner Sicht wie gewünscht zur Aufwertung der Innenstadt bei. Doch noch immer gebe es Wünsche, dass sich im Stadtkern noch vieles tut. „Ein Metzger zum Beispiel wird sehr vermisst“, sagte Gaus. Vor einem regelrechten „Aussterben der Innenstadt“ warnte Hilde Mattheis und erinnerte an Beispiele aus der Region, bei denen Einkaufszentren außerhalb des Ortes gebaut werden und so noch weniger Menschen in den Ortskern gelockt werden.

Filiz Lemmermeyer macht sich darüber keine Sorgen. Dass sie irgendwann mit ihrem Café wieder umziehen muss, habe sie ja schon zu Beginn gewusst. Gerade weil es so gut angenommen wird, vertraue sie auf ihre Kundschaft, ihr auch an einem neuen Standort treu zu bleiben. In versammelter Runde nutzte sie die Chance, ihren Wunsch nach einer festen Bleibe „mit bezahlbarer Miete“ zu äußern. Sie sei eine geborene Gastronomin und plant daher bereits die nächsten Schritte für ihr Café: Eine eigene Konditormeisterin wird künftig für Kuchen sorgen und wenn es wärmer wird, will sie zudem Eisbecher besorgen und selbstgemachtes Eis verkaufen.