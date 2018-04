Baugebiet Schellenberg sorgt für Diskussionen

Die Stadt Erbach will am westlichen Ortsrand 81 Bauplätze schaffen. Dazu möchte die Verwaltung gerne den zeitlich begrenzten Paragrafen 13b des Baugesetzbuchs nutzen. Bei einer Ortsbegehung vor der Gemeinderatssitzung am Montagabend äußerten ein knappes Dutzend Anwohner Bedenken hinsichtlich Erschließung, Verkehr und Schmutzbelastung. Besonders die Zufahrt zu dem neuen Baugebiet, das in zwei Bauabschnitten umgesetzt werden soll, sorgte für Diskussionen.

Kurz zusammengefasst ermöglicht der Paragraf 13b bis Ende 2019 die Ausweisung eines Baugebiets, das nicht größer als 10 000 Quadratmetern sein darf, außerhalb des Flächennutzungsplanes im beschleunigten Verfahren. Das bedeutet eine Kosten- und vor allem eine Zeitersparnis für die Gemeinden.

Flächen zur Wohnbebauung sind beschränkt

„Die Flächen, die uns laut Flächennutzungsplan für Wohnbebauung bleiben, sind beschränkt. Auf absehbare Zeit wird dieser auch nicht fortgeschrieben“, sagte Bürgermeister Achim Gaus und erklärte, dass die Stadt Erbach in einem Nachbarschaftsverband mit anderen Kommunen, wie beispielsweise der Stadt Ulm sei, die aktuell kein Interesse daran hätten, den Plan kostenintensiv fortzuschreiben.

Der Pferdefuß für die Erbacher an der Ausnahmeregelung ist die Begrenzung auf eine Gesamtgröße von maximal 10 000 Quadratmeter. Ursprünglich war das Wohnbaugebiet mit einem Mischgebiet geplant. Die Erschließung sollte über einen Abzweig von der L240 (Landstraße von Bach nach Erbach) erfolgen. Durch die Flächenbegrenzung muss das geplante Mischgebiet samt der geplanten Erschließungsstraße abgekoppelt werden. Die Erschließung soll nun, laut den Plänen der Verwaltung, erst einmal über den Schloßberg erfolgen.

Angst vor Schmutz, Verkehr und leeren Versprechungen

Diese Planung sorgt bei einigen Anwohnern, die sich zum Ortstermin am Montag eingefunden hatten, für Bedenken. Manche befürchten durch die Erschließung und die späteren Bautätigkeiten eine enorme Verschmutzung der Straßen, andere weisen auf einen erhöhten Verkehr und damit verbundene Gefahren für Fußgänger hin und wieder andere befürchten Probleme für den benachbarten Friedhof. Unterschwellig steht zudem im Raum, dass eine Erschließung von der Landstraße aus nie erfolgen könnte.

Entsprechende Argumentationen fanden sich später in der Diskussion am Ratstisch wieder und die Diskussion wechselte schnell vom eigentlichen Thema, der generellen Fortführung der Planung, zu einer möglichen Verkehrsproblematik. Constantin von Ulm-Erbach (CDU), der selbst im naheliegenden Schloss wohnt, hält das Baugebiet und die Planung für sinnvoll. Aber auch er richtete sein Augenmerk auf das Verkehrskonzept. „Wir haben eine schwierige Situation am Schloßberg. Sobald es zu einem Engpass in der Erlenbachstraße kommt, weicht der ganze Verkehr über den Schloßberg aus. Wir haben jetzt eine Möglichkeit, eine weitere Zufahrt zu bauen.“ Tobias Schwetlik (FWV) ging noch einen Schritt weiter und regte in Verbindung mit dem Baugebiet eine weitere Ortsumgehung an. Sein Fraktionschef August Weber will zumindest einen weiteren Zugang zum Friedhof ermöglichen.

Vorschläge gehen zu weit

Elmar Röhr (SPD) gingen diese Vorschläge deutlich zu weit. Er sehe die Bedenken der Bürger und wolle diese ersnt nehmen. So halte er es für erstrebenswert zu prüfen, ob eine Zufahrt über eine provisorische Baustraße, während der Erschließung des Gebiets und später für Baustellenfahrzeuge, von der L240 nicht realisierbar wäre. „Wegen 81 neuer Bauplätze bricht der Erbacher Verkehr nicht zusammen. Eine sofortige Durchbindung der Landstraße bis zum Friedhof fördert neue Schleichwege, die erst recht für eine Verkehrsbelastung sorgen.“ Die Bewohner des Schloßbergs hätten ein Recht darauf, dass ihnen Dreck und Lärm weitestgehend erspart blieben. Allerdings hätten auch andere Erbacher ein Recht auf einen Bauplatz, um ihren Wunsch nach einem Eigenheim zu realisieren.

Diese Argumentation nahm Bürgermeister Achim Gaus gerne auf und versprach, die Möglichkeit einer Baustraße in den weiteren Planungen ausführlich zu prüfen. Eine von Thomas Hartmann angeregte Verlegung der Recyclingcontainer und weitere Anregungen sollen ebenfalls einfließen. Gaus informierte, dass die Pläne für die Zufahrt „bereits in der Schublade liegen“, da die Straße den gesamten westlichen Ortsrand entlasten und das bereits bestehende Wohngebiet „Ölmühlenäcker“ ebenfalls an die Landstraße anbinden soll. „Wir tun uns momentan nur schwer, eine Straße einfach so in die Landschaft zu bauen, ohne, dass wir wissen, was links und rechts passiert“, so Gaus.

Rahmendaten zum Baugebiet

Das neue Baugebiet „Schellenberg“ soll insgesamt 81 Bauplätze für Einzel-, Reihen- und Doppelhäuser bieten. Der erste Bauabschnitt, der auf Grundlage des Paragrafen 13 b (BauGB) bis Ende kommenden Jahres erschlossen werden soll, beinhaltet 56 Plätze. Die Grundstücksgrößen belaufen sich nach ersten Planungen zwischen 500 und 800 Quadratmetern. Die Verwaltung plant aktuell mit einer Grundflächenzahl, die sich zwischen 0,25 und 0,35 einpendeln soll. Ein entsprechender Bebauungsplan soll laut ersten Überlegungen relativ strikt gefasst sein, sodass das Gebiet „locker bebaut“ erscheint. Als Beispiel für den Bebauungsplan könnte das das Gebiet „Ölmühlenäcker“, welches laut Planern sehr gut gelungen sei, dienen. Der zweite Bauabschnitt soll im Regelverfahren durch die Umlegung bisheriger Bauflächen im Flächennutzungsplan erfolgen und weitere 25 Bauplätze beisteuern.