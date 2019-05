Bauarbeiten für neuen Kreisverkehr beginnen – darauf müssen Autofahrer achten

Kommende Woche ist es soweit, dann sollen die Arbeiten bei Dellmensingen für den neuen Kreisverkehr beginnen. Wie der Fachdienst Straßen des Landratsamts mitteilt, kommen auf Autofahrer in diesem Bereich aber zunächst Einschränkungen zu. Der Bau des neuen Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung der Kreisstraßen 7373/7374 wird voraussichtlich zehn Wochen dauern.

Nachdem nun der Förderbescheid des Landes beim Landratsamt eingegangen ist, könne mit dem Bau begonnen werden, heißt es in der Mitteilung. Der Kreistag hatte im Februar dieses Jahres den Baubeschluss gefasst (wir berichteten). Für die Kreuzung, an der in der Vergangenheit viele Unfälle passiert sind, hatte der Fachdienst Straßen eine sogenannte Variantenuntersuchung in Auftrag gegeben. Danach entschied man sich schließlich für die Einrichtung eines Kreisels „als geeignetste Lösung, die Kreuzung sicherer zu gestalten“.

Sperrung steht bevor

Die Baukosten belaufen sich, zusammen mit Bauarbeiten der Stadt Erbach für eine neue Wasserleitung und Glasfaser-Leerrohre, auf rund 450.000 Euro. Die Landesförderung, die der Landkreis für diese Baumaßnahme erhält beläuft, sich auf knapp 192.000 Euro.

Die vorerst schlechte Nachricht für die Autofahrer aber lautet: Während der Bauzeit wird der Knotenpunkt an den beiden Kreisstraßen für den Verkehr komplett gesperrt. Der überörtliche Verkehr wird großräumig umgeleitet. Der innerörtliche Verkehr wird je nach Bauphase innerorts an der Baustelle vorbeigeführt.