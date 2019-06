Bauarbeiten für Kreisel bei Dellmensingen sind in vollem Gange

Seit Anfang der Woche wird am neuen Kreisverkehr in Dellmensingen gearbeitet. Der Kreisel wird an der Kreuzung der beiden Kreisstraßen 7373 (Dellmensingen - Humlangen) und 7374 (Stetten - Donaustetten) im Südosten der Erbacher Teilgemeinde entstehen.

In der Vergangenheit sind an dieser Stelle viele Unfälle passiert – das soll nach den Arbeiten, die bis Anfang August geplant sind, nicht mehr vorkommen. Den vom Landratsamt kommunizierten Zeitplan gilt es einzuhalten, schließlich stehen mit der Sanierung der Bundesstraße B311 in Erbach die nächsten größeren Bauarbeiten in unmittelbarer Nähe bevor.

Weil der Asphalt der Straße bereits abgetragen worden ist, wird der überörtliche Verkehr weiträumig umgeleitet. Je nach Bauphase wird der innerörtliche Verkehr entsprechend umgelenkt.

Die Kosten belaufen sich, zusammen mit Bauarbeiten der Stadt für eine neue Wasserleitung und Glasfaser-Leerrohre, auf rund 450.000 Euro. Die Landesförderung, die der Landkreis für diese Baumaßnahme erhält, beläuft sich auf knapp 192.000 Euro.