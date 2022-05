Batterie-Projekt aus Erbach erhält 20 Millionen Euro Bundesförderung

Geldsegen für das Erbacher Start-up-Unternehmen Sax Power: Wie der Biberacher Bundestagsabgeordnete Martin Gerster (SPD) mitteilt, hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags in seiner Sitzung am Donnerstag Bundesmittel in Höhe von 20 Millionen Euro für ein Forschungsvorhaben im Bereich der Batterietechnologie beschlossen. Das Geld geht an einen Forschungsverbund, in dem Sax Power gemeinsam mit dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden Württemberg (ZSW) und der Universität Ulm die Forschung und Weiterentwicklung von innovativen Batteriespeichern in der Region Ulm-Biberach in den Jahren 2022 bis 2024 vorantreiben möchte.

Sax Power hat eine spezielle Technologie für Lithium-Ionen-Batteriespeicher entwickelt, die viele Probleme aktueller Batterie-Generationen lösen soll – von maximaler Sicherheit über mehr Effizienz bis zu einer hohen Langlebigkeit. Seit Sax Power dafür im Juli 2021 mit dem ees Award für besonders zukunftsweisende und innovative Speicher-Lösungen und Produkte ausgezeichnet wurde, sind vermehrt Investoren – auch aus Biberach – auf das Unternehmen aufmerksam geworden, heißt es in der Pressemitteilung. Bei einem persönlichen Austausch im Deutschen Bundestag habe Martin Gerster von Geschäftsführerin persönlich erfahren, wie es um die Zukunftspläne des jungen Unternehmens steht.

Auch die E-Mobilität im Blick

Mit der Bundesförderung wolle das Unternehmen in hohem Tempo die Entwicklung großer und leistungsfähiger Energiespeicher vorantreiben. Damit könnten etwa Solar- oder Windparks in großem Maßstab Energie speichern, wenn das Angebot an Sonne oder Wind die aktuelle Nachfrage übersteigt. Mittelfristig bleibe aber das Ziel, auch im Bereich E-Mobilität aktiv zu werden. „Hier kämen die Vorteile der neuen Batterietechnologie aus Erbach besonders zum Tragen“, ist Martin Gerster überzeugt: „Die berüchtigten Brände in E-Autos wären Vergangenheit, die Arbeit von Feuerwehrleuten nach Autounfällen viel sicherer. Nicht zuletzt könnte diese Technologie ein ‚Game Changer‘ für die Energiewende bedeuten.“ Er freue sich sehr, dass Sax Power jetzt mit finanzieller Unterstützung durch den Bund eine vielversprechende und zukunftsweisende Technologie weiterentwickeln könne.

Auch der Ulmer SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir zeigt sich von der Nachricht erfreut: „Das ist ein starkes Signal in unsere Region, dass der Forschungs- und Technologiestandort Ulm-Oberschwaben auch in Berlin wahrgenommen wird. Die erfolgreiche Bewerbung um Bundesmittel ist ein weiterer großer Erfolg der Kooperation von Sax Power mit der Universität Ulm und dem ZSW Ulm Stuttgart.“