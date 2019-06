Badeunfall in Erbach: 19-Jährige muss wiederbelebt werden

Zu einem schweren Badeunfall am Erbacher Badesee ist es am Samstag gegen 17 Uhr gekommen: Wie die Polizei mitteilt, musste nach gescheiterten Tauchversuchen im Nicht-Schwimmerbereich eine 19-Jährige reanimiert werden. Die Wiederbelebungsversuche glückten, dennoch musste die Verletzte anschließend in eine Klinik geflogen werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Zahlreiche Ersthelfer boten am Unfallort ihre Hilfe an.

Ursache noch unklar

Ein Seelsorger betreute die Angehörigen. Aus welchen Gründen die Frau das Bewusstsein verloren hatte und wie es zum Unfall kam, konnte die Polizei am Sonntagmittag noch nicht sagen. Nach Angaben eines Polizeisprechers war die junge Frau zusammen mit ihrem Vater am Badesee.