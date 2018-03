Bürger ärgern sich über gefällte Birken in Ersingen

Vergangene Woche sind zwei scheinbar gesunde Birke in Ersingen vom Bauhof der Stadt Erbach gefällt worden. Die Bäume standen an einem stark frequentierten Spazierweg im Rauhried. Viele Ersinger können sich die plötzliche Fällaktion nicht erklären, entsprechend groß ist die Empörung.

Schon in der vergangenen Woche gingen bei Erwin Schenk, Stadt- und Ortschaftsrat aus Ersingen, die ersten Anrufe von verärgerten Bürgern ein, die sich beschwerten. „Am Freitag bekam ich den ersten Anruf von einem Bürger, ob ich was darüber wisse, ich wusste nichts. Seither habe ich keine Ruhe mehr, viele Bürger beschweren sich bei mir als Naturschützer oder Bürgervertreter.“ Die Bäume standen auf Gemeindegrund am ehemaligen Entwässerungsgraben des Rieds und wurden wohl am letzten möglichen Fälltermin, dem 28. Februar (laut § 39 Bundesnaturschutzgesetz, Anm. d. Red.) vom Erbacher Bauhof umgesägt, rekonstruiert Schenk die Ereignisse. Pünktlich zum Wochenende, als die ersten Spaziergänger den benachbarten Weg südlich entlang des Baggersees, Richtung Bahn nutzten, wurden die umgesägten Bäume entdeckt. Am Samstag stellten bisher Unbekannte auf einem Stumpf ein „Feldkreuz“ mit einer Inschrift auf, die nach Sinn und Zweck der Rodung fragt.

Viele, die sich bei Erwin Schenk gemeldet haben, verstehen nicht, warum die markanten, solitär stehenden Bäume, mit einer schon sehr ordentlichen Größe, auf einmal weichen musste. Die Birken standen seit Jahrzehnten an ihrem Platz, sie haben sogar den Kiesabbau überstanden, der bis auf wenige Meter an ihren Standort heranreichte. Zudem sei an den Stämmen deutlich erkennbar, dass die Bäume weder instabil noch krank gewesen seien. „Eine völlig überflüssige und sinnlose Aktion“, zitiert Schenk einige der Anrufer. Wer das Kreuz auf dem Stumpf aufgestellt hat, wisse er nicht.

Stadtbaumeisterin Sandra Dolderer, als Verantwortliche für den Erbacher Bauhof, kann nur auf Ersingens Ortsvorsteher Werner Miller verweisen. Laut Dolderer habe dieser den Auftrag erteilt. Eine Begründung liege ihr aber nicht vor.

Zahlreiche Landwirte hätten sich bei ihm beschwert, dass einer der Bäume beim Abbiegen Probleme bereite, erklärt Miller auf Nachfrage. Außerdem hätten die Wurzeln inzwischen den Teerbelag in Mitleidenschaft gezogen. Eigentlich habe nur der rechte der beiden Bäume gefällt werden sollen.

„Beim Fällen hat sich dann aber gezeigt, dass dieser inzwischen von oben her krank geworden war“, erklärt Werner Miller. Weil der direkt benachbarte Baum genauso alt wie der erkrankte gewesen sei, habe man sich entschieden, auch die zweite Birke zu entfernen, so der Ortsvorsteher.