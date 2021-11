Auto erfasst Reh

Bei Ringingen ist es am Montag zu einem Unfall gekommen, an dem ein Tier beteiligt war: Gegen 6.30 Uhr fuhr eine 62-Jährige mit ihrem Renault laut Polizei von Ringingen nach Pappelau. Von rechts sprang ein Reh auf die Straße. Das Auto erfasste das Reh. Der Renault wurde dabei beschädigt – die Frau blieb zum Glück unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf etwa 10 000 Euro.

Die Polizei teilt mit: Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Fahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Und den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Fahrer: Abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten. Denn je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen.