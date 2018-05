Ausschuss spricht über Hallensanierung

Eine recht umfangreiche Sanierung hat die Stadt Erbach in der Erlenbachhalle vor. Diese wird nach Beschlüssen des Technischen Ausschusses einen neuen Hallenboden und neue Fliesen im Untergeschoss bekommen. Im Kellerbereich befinden sich zwei Umkleiden mit Duschräumen. Auch der Flur dorthin soll mit weißen Fliesen aufgehellt werden. Für die Duschräume wurden anthrazitfarbene Fliesen ausgesucht. Dazu hat am Montagabend zu Beginn der öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses eine Ortsbesichtigung in der Erlenbachhalle stattgefunden.

Weil die Erlenbachhalle als Mehrzweckhalle aufgewertet werden soll, erhält sie keinen typischen Sporthallenboden aus „Linobelag“ mehr, sondern einen zwar genauso flächenelastischen Sportboden, aber aus Eichenparkett. Dieser Parkettboden fällt beim Quadratmeterpreis 19 Euro teurer aus, was Mehrkosten in Höhe von 10 000 Euro entspricht. Einstimmig befürworteten die Ausschussmitglieder aber die teurere Ausführung, weil das Ambiente bei kulturellen Veranstaltungen in der Halle aufgewertet wird. Deshalb werden auf dem Eichenparkett auch so wenig wie möglich Linien gezogen, kündigte Bauamtsleiterin Sandra Dolderer an. Ballsportarten seien sowieso kaum in der Halle vertreten, fügte sie an. In der Diskussion gab es eine kritische Anmerkung. Der helle Parketthallenboden könnte durch das Begehen mit Straßenschuhen mehr Abnutzungserscheinungen aufweisen als ein dunklerer Sporthallenboden.

Sanierung soll im Sommer 2019 umgesetzt werden

Heuer soll die Ausschreibung für den Hallenboden erfolgen und dieser dann im kommenden Jahr eingebaut werden. Die Arbeiten sind für den Zeitraum zwischen Pfingsten und Sommerferienende 2019 vorgesehen. Die Nutzer hätten damit ausreichend Zeit, um ihren Sportunterricht in möglichen Ausweichquartieren zu planen, sagte Bauamtsleiterin Sandra Dolderer. Die Sportbodensanierung ist inklusive des Rückbaus des vorhandenen Bodens bis zum Rohfußboden mit Kosten in Höhe von 83 000 Euro veranschlagt.

Für die Sanierung der Umkleiden mit Duschen und neuen in der Decke versenkten Lampen kalkuliert das Bauamt Kosten in Höhe von 57 000 Euro. Drei Jahrzehnte lang war im Untergeschoss wenig investiert worden, zum Beispiel kleine Teilbereiche der Duschen mit neuen Fliesen versehen worden. Ausschussmitglied Elmar Röhr bat allgemein, wenig wartungsintensive Ausstattungen einzubauen, weil die Nutzer die Einrichtung nicht so pfleglich behandeln wie ihr heimisches Badezimmer und auch keine Pflegemaßnahmen vorzunehmen, wie Entkalken der Duschköpfe.