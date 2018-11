Ausgefallene Spiele sind neu terminiert

Wegen des plötzlichen Schneefalls sind am Sonntag sämtliche Partien des 14. Spieltages des Bezirks Donau/Iller abgesagt worden – darunter auch die Begegnung des TSV Erbach beim SV Asselfingen. Der Spieltag ist bereits neu terminiert, nachgeholt werden sollen die Partien am 24. November, 14.30 Uhr. Ebenfalls am 24. November (12.30 Uhr) nachgeholt wird das Spiel des TSV Erbach II bei Asselfingen II in der Kreisliga B4. Auch in der B2 Donau/Iller rollte am vergangenen Wochenende witterungsbedingt kein Ball. Auch diese Spiele – darunter die Begegnung der SF Dellmensingen gegen den SV Ljiljian Ulm – werden am Samstag, 24. November, nachgeholt. Anpfiff ist auf allen Plätzen um 14.30 Uhr.