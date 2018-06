Ausgaben verhageln Badesaison am Erbacher See

Eigentlich hat der Erbacher Badesee eine sehr gute Saison hinter sich. Überdurchschnittlich viel Sonnenstunden lockten im vergangenen Jahr zahlreiche Besucher aus der ganzen Region an. Dennoch sieht die Bilanz, die Stadtkämmerin Petra Schnierer am Montagabend im Verwaltungsausschuss zog, nicht sonderlich positiv aus. Die Investitionskosten des vergangenen Jahres schmälern das eigentlich gute Ergebnis enorm. Grund genug für die Ausschussmitglieder über eine Deckelung des Kostendeckungsgrades zu sprechen.

Die Sommerbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für das Jahr 2017 fällt gemischt aus. Der Sommer war mit einer Durchschnittstemperatur von 18 Grad bundesweit wärmer, als in den vorausgegangenen Jahren, allerdings gab es deutliche regionale Unterschiede. Die Menschen im Süden genossen dank heißer Luft aus dem Mittelmeerraum rund 640 Sonnenstunden. „Aus Sicht der Badeanlage sind wir mit dem Sommer 2017 zufrieden. Es war wettermäßig ein überdurchschnittlich gutes Badejahr“, sagt Petra Schnierer, die mit der Gesamtbesucherzahl von 63 722 Badegästen, die sich an insgesamt 123 Öffnungstagen am Erbacher Badesee tummelten, mehr als zufrieden ist. Das Topjahr 2016 wurde, was die Einnahmen der Anlage betrifft, zwar nicht ganz erreicht, aber mit 89 746 Euro an Eintrittsgeldern liegt der Badesee knapp 30 000 Euro über dem im Haushalt eingestellten Planansatz. Eigentlich ein Grund sich zu freuen, dennoch herrscht verhaltene Stimmung bei der Kämmerin. Denn die Ausgaben sind extrem gestiegen. Größter Posten sind die Personalkosten für die Badeaufsicht. Höhere Sicherheitsstandards machen es erforderlich, dass mindestens zwei Personen am See sind. Die Kosten sind auf 88 822 Euro (Vorjahr 51 930 Euro) gestiegen. In den Vorjahren war in den Randzeiten (morgens und abends) nur eine Aufsicht im Einsatz. „Bei einer entsprechenden Besucheranzahl sind selbst zwei Aufsichtspersonen nicht ausreichend“, so Schnierer und ergänzte, dass der Ortsverein der DLRG bedauerlicherweise wiederum nicht beim Wachdienst zur Verfügung stand.

Weitere große Kosten der vergangenen Saison waren die Sanierung Holzdeck Rutschen (10 187 Euro), die Anschaffung einer neuen Registrierkasse (1055 Euro) und der Rückbau Minigolfanlage (23 922 Euro). Generell steigen auch Bewirtschaftungs-, Energie-, Abfallentsorgungs- und Reinigungskosten stetig und deutlich an. Das Defizit beläuft sich somit für 2017 auf 128 214 Euro, wobei der Rückbau der Minigolfanlage noch nicht enthalten ist. Da letztere immer weniger genutzt wird (300 Personen in 2017) und sie laufende Kosten verursacht, soll sie nun geschlossen werden.

Tobias Schwetlik (FWV) sagte: „Der Abmangel ist unerfreulich. Die Frage ist, wie weit gehen wir das mit. Wir haben zuletzt die Eintrittspreise 2016 angepasst. Es ist die Frage, ob wir jetzt nachsteuern.“ Für Constantin von Ulm-Erbach (CDU) ist der Kostendeckungsgrad entscheidend. 42 Prozent seien definitiv zu wenig. Er schlug vor, diesen auf 50 Prozent festzulegen. Allerdings gab er zu bedenken: „Den Rückbau der Minigolfanlage müssen wir aber schon gesondert betrachten.“

Elmar Röhr (SPD) hingegen sieht weiter steigende Personalkosten als Problem, das auf Dauer in den Griff zu bekommen sei. „Laut einem BGH-Urteil vom November 2017 muss nun der Betreiber einer Anlage nachweisen, dass bei einem Unfall kein Verfehlen seinerseits bestanden hat. Deswegen werden wird das Personal weiter aufstocken müssen.“

Erwin Schenk (Grüne) sieht den Badesee als Vorzeigeobjekt, das weit über die Stadtgrenzen hinaus zum guten Ruf Erbachs beiträgt und somit auch gewisse Investitionen und Zuschüsse rechtfertigt.

Ganz einig was die Kostendeckung und eine etwaige Eintrittspreiserhöhung angeht, waren sich die Mitglieder des Verwaltungsausschusses nicht und so werden die Vertreter die Fragestellung nochmals mit in die Fraktionen nehmen. Was die Minigolfanlage angeht, soll ein letztes Mal versucht werden, mit einem Aufruf im Mitteilungsblatt Jemand ehrenamtliches zu finden. Ansonsten bleibt sie bereits 2018 geschlossen.

Die Planungen zur Erweiterung des Kiosks sind derzeit beim Stadtbauamt in Bearbeitung. Vorgesehen ist ein Anbau für Lagermöglichkeiten mit Kühlzelle und eine Erweiterung des Küchenbereichs. Der Zeitplan sieht vor, im technischen Ausschuss am 9. Mai den Entwurf mit Kostenschätzung vorzustellen. Im Anschluss daran könnte das Baugesuch gefertigt werden, sodass im Oktober mit der Baumaßnahme begonnen werden könnte. Zur Badesaison 2019 wäre dann der „neue“ Kiosk betriebsbereit. Der Haushalt 2018 sieht dafür 60 000 Euro vor.