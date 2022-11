Ausflug in die Welt der Südtiroler Bergbauern

Reinhold Reibl hat zwischen 2018 und 2021 insgesamt neun Wochen als freiwilliger Helfer auf zwei Südtiroler Bergbauernhöfen verbracht. Jetzt erzählt er in einem Bildvortrag im Gewölbe des Kulturstadel Hüttisheims am Freitag, 18. November, von seinen Erlebnissen. Beginn ist um 20 Uhr

Die Natur prägt den Menschen

Südtirol fasziniert durch grandiose Landschaften: Obst und- Weingärten und bis zu 4000 m hohe Berggipfel mit Fels, Schnee und eisigen Gletschern. Gerne genießen wir diese beeindruckende Landschaft im Urlaub. Aber hinter dieser Ferienfassade gibt es noch eine andere Welt: die Welt der Bergbauern. Diese verdienen ihr Brot und schwierigen Bedingungen. Unwegsames Gelände, extreme Steillagen und eine unberechenbare Natur stellen sie vor extreme Herausforderungen. Sie prägen seit Generationen das Leben der Bergbauernfamilien und hier liegt auch der Grund für ihre starke Verwurzelung zum heimatlichen Hof und Boden und die damit verbundene Lebensaufgabe und Berufung.

Spenden zugunsten der Südtiroler Bergbauernhilfe

Reinhold Reibl erzählt in seinem Bildvortrag anschaulich und farbig von der täglichen fordernden Arbeit am Berg und Hof und nimmt die Besucherinnen und Besucher mit in die karge Welt eines Bergbauerndorfes im Sarntal in knapp 1600 m Höhe und im Ahrntal auf knapp 1200 Metern Höhe.

Der Einlass zu der Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der VH Ulm beginnt um 19 Uhr. Ein Hut geht um für Spenden zugunsten der Südtiroler Bergbauernhilfe.

Anmeldung online unter www.kv-huettisheim.de