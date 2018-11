Aus für Erbach im Bezirkspokal

Däumchen drehen ist nicht: Auch wenn das Ravensburger Modehaus Reischmann seit fast 60 Jahren einen „konsequenten Wachstumskurs“ fährt, wie Marketingleiter Bernd Deuter sagt – ein Selbstläufer ist das Unternehmen nicht. Vor allem der Onlinehandel wirbelt die Branche gehörig durcheinander. Darum steht ein Umbau an. In den nächsten Jahren wird es in der Bachstraße 24 bis 30 mehr als Hosen, Hemden und Hoodys geben: Geplant sind eine Gastronomie und sogenannte Lifestyle-Konzepte.