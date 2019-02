Auf frischer Tat ertappt: Drei Einbrecher in Erbach festgenommen

Drei Männer sind in der Erbacher Benzstraße in der Nacht auf Mittwoch beim Versuch in ein Firmengelände einzubrechen auf frischer Tat ertappt worden. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die Männer im Alter von 46, 27 und 22 Jahren sollen gegen 3.45 Uhr in das umzäunte Gebäude eingedrungen sein und sind dabei von Zeugen beobachtet worden.

Einsatzkräfte der Polizei rückten an und ertappten die Männer auf dem Gelände. Diese ergriffen sofort die Flucht. Die umgehend eingeleitete Fahndung erzielte schnell einen Erfolg: Die Verdächtigen versuchten, mit einem Auto zu entkommen, wurden dann aber von den Beamten gestellt und festgenommen.

Baumaschinen zum Abtransport bereit

Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass der Zaun des Firmengeländes aufgeschnitten wurde. Mehrere Baumaschinen standen nicht mehr an ihren Lagerplätzen. Sie lagen schon auf einem Nachbargrundstück für den Abtransport bereit.

Die Männer wurden noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehle. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.

Mehr entdecken: Einbrecher haben leichtes Spiel in Erbach