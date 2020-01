Auch in Ersingen steht jetzt der Narrenbaum

„Es ist wieder soweit, es beginnt die närrische Zeit“: Mit ein paar gedichteten Zeilen hat Ehrenzunftmeister Michael Schiefer zusammen mit der Vorsitzenden Isabelle Kegel-Behning beim Ersinger Fasnetsauftakt die Besucher begrüßt. Diese waren nämlich am Samstagmittag auf dem Platz vor dem Feuerwehrhaus zusammengekommen, um gemeinsam mit den Ersinger Wassergeistern den Narrenbaum aufzustellen.

In diesem Jahr fand die Veranstaltung in einem kleineren Rahmen von Ersinger Zunftfreunden und Ersinger Bürgern mit anschließendem Kaffee und Kuchen statt. Denn die Narrenzunft plant für den 31. Januar den großen Jubiläumsbrauchtumsabend, bei dem viele Narren von außerhalb geladen sind. Mit Hilfe des Narrenspruchs der Wassergeister – „Batsch - Nass“ – wurde der Ersinger Narrenbaum aufgestellt. Trotz einiger starker Helfer hatten die Fasnetsfreunde ein Paar Schwierigkeiten, den Baum, der mit Kuscheltieren geschmückt ist, von der Waagerechten in die Senkrechte zu bringen.

Als der Baum dann doch endlich stand, forderte Isabelle Kegel-Behning den Schlüssel der Ersinger Ortsvorsteherin für das Gemeindehaus ein. Gerne tat Irene Paal das nicht: „Jetzt habe ich den Schlüssel noch nicht lange und muss ihn schon wieder abgeben.“ Doch Kegel-Behning und Paal konnten sich auf einen Deal einigen. An einem Umzug wollte die Ortsvorsteherin ein Narrenhäs der Wassergeister ausleihen, dann würde sie den Schlüssel an die Wassergeister abgeben.

Um besonders auch die Kinder anzulocken, veranstalteten die Narren einen Malwettbewerb, bei dem die Ersinger Narren einen Gewinner aussuchten. Auch Süßigkeiten, die am Narrenbaum hingen, durften die Kinder der Zunft oder auch die Besucher mithilfe ihrer Kletterkünste oder ihrer Eltern vom Baum pflücken.