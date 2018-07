Annette Schavan mahnt das Christsein an

Regelmäßig wird es proppenvoll bei der Reihe „Unser Montagsgast“ beim Erbach Forum 50plusTreff. So auch am Montag, als Paul Roth mit der ehemaligen baden-württembergischen Kultusministerin Annette Schavan den 100. Gast der Veranstaltungsreihe begrüßen durfte.

Forsch betritt Annette Schavan den Raum. Applaus brandet auf. Es ist ihr erster Auftritt in ihrem alten Wahlkreis nach etwas mehr als vier Jahren. Vergessen hat man sie hier nicht. Komplett gefüllt sind die Reihen in den Räumen des 50plusTreffs, als Paul Roth die frühere Bildungsministerin begrüßt. Hastig müssen noch ein paar Stühle organisiert werden.

Vier spannende Jahre

Und sie fängt auch sogleich an zu berichten, von den vier spannenden Jahren, die sie als Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland im Vatikan verbracht hat. Fast genauso lange, wie Franziskus nun Papst ist, war Schavan in ihrem Amt als Vertreterin der Bundesregierung tätig.

Und gleich als Erstes ruft sie den Gästen im Erbacher 50plusTreff die Situation ins Gedächtnis, als Papst Franziskus als frisch gewählter Papst am 13. März 2013 auf dem Balkon steht und die Menschenmenge auf dem Petersplatz bittet, ihn zu segnen. Spätestens hier wird klar, was Annette Schavan für eine Botschaft an diesem Abend mit im Gepäck hat: das Christsein nicht vergessen. „Die Aufgabe der Christen ist es, für Gerechtigkeit zu sorgen“, sagt Schavan und jeder im Raum weiß, auf was diese Worte der Theologin bezogen sind, auch wenn sie einwendet, sich nicht zu aktuellen politischen Situation äußern zu wollen. Wenn Annette Schavan spricht, dann ist das immer politisch. Immerhin bringt sie fast 20 Jahre Erfahrung als Ministerin auf Landes- und Bundesebene mit.

Religion ist in der Politik präsent

„Schließt die Kirchen nicht ab, zieht euch nicht zurück. Kümmert euch nicht um die, die da sind, sondern um die, die da draußen sind.“ Religion sei heute in der Politik äußerst präsent und das sei auch wichtig, gerade für den Erhalt des Friedens. Als Beispiel nennt sie die erste Entsendung eines Bischofs von Franziskus nach Saudi-Arabien – vor einem Jahrzehnt noch völlig undenkbar. „Die erste Öffnung ist geschafft. Die Kultur fließt auch ein in die Art, wie Gott gefeiert wird.“ Sie bringt Vergleiche, wie die Geschichte des barmherzigen Ritters: „Die Geschichte ist in der Bibel die gleiche wie die im Koran.“ Und zeigt damit die Gemeinsamkeiten zwischen Christentum und Islam in der Tradition von Abraham auf.

Eine gute Stunde referiert Schavan vor den Gästen im Forum 50plus. Viel Zustimmung wird ihr zuteil, immer wieder brandet Applaus an. Gerade dann, wenn sie kritische Themen anschneidet.

Was denn jetzt ihre Pläne für die Zukunft seien, will einer der Gäste bei der Gesprächsrunde im Anschluss wissen. „Das ist eine von zwei Fragen, zu denen ich mich nicht äußern möchte. Das andere Themenfeld sind die Flüchtlinge. Ich mache jetzt erst mal einen ruhigen Sommer, danach sehen wir weiter.“ Ein Abschied hört sich durchaus anders an.

