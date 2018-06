Angespannte Personallage beim TSV Erbach vor dem Derby

In der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller ist der TSV Erbach in seinem letzten Auswärtsspiel der Saison 2017/18 beim Nachbarn SSG Ulm zu Gast. Anpfiff am Sonntag, 3. Juni, ist um 15 Uhr. Für beide Mannschaften sind weder Auf- noch Abstieg noch ein Thema, schenken werden sie sich aber wohl dennoch nichts. „Das Spiel gegen die Gögglinger ist ein Derby und Prestigeduell für beide Vereine“, sagt TSV-Trainer Rafael da Silva. „Brisanz ist da, auch wenn es um nichts geht.“ Favorit ist der Tabellenfünfte aus Ulm, darüber macht sich da Silva keine Illusionen, aber der Erbacher Auftritt zuletzt gegen den Spitzenreiter TSV Neu-Ulm (0:0) hat gezeigt, „was gegen solche Gegner auch unter schlechten Vorzeichen möglich ist“. Die „schlechten Vorzeichen“ beziehen sich auf die Personalsituation in Erbach, die aber noch angespannter ist als am vergangenen Wochenende. Daniel Glöggler und Manuel Wegerer fallen verletzt aus, Robert Wozniak ist im Urlaub. Spieler aus der zweiten Mannschaft des TSV, die am Wochenende spielfrei ist, rücken in den Kader des Bezirksliga-Teams.