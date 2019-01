Angelsee-Mord: Onkel des Opfers gibt per Live-Video Einblick in eine blutige Familienfehde

In der Aufklärung des Erbacher Angelsee-Mordes sind die Prozessbeteiligten nach der Vernehmung eines wichtigen Zeugens, der in Albanien im Gefängnis sitzt, um einige Erkenntnisse reicher. Der Aufwand für die Videoschalte in die albanische Hauptstadt Tirana war groß: Zwei Dolmetscher übersetzten die Fragen von Richter Gerd Gugenhan, Oberstaatsanwalt Christof Lehr sowie dem Verteidiger des Angeklagten Dirk Meinicke – sowie die Aussagen des wichtigen Zeugens.

Er ist ein Angsthase. so der Zeuge über den Angeklagten

Im Zeugenstand des großen Sitzungssaales 1500 Kilometer von der großen Strafkammer des Ulmer Gerichts entfernt, nahm am Mittwoch der Onkel des 19-jährigen Opfers Platz. Eine Schlüsselrolle nimmt der bullig erscheinende Mann mit grimmigem Gesichtsausdruck und starrem Blick in der Verhandlung ein, denn aus Sicht der Verteidigung handelt es sich um einen „Hauptbelastungszeugen“. Vor nunmehr 18 Jahren soll dieser einen Mord in Albanien verübt haben als er auf offener Straße in der Industriestadt Elbasan den Angehörigen einer anderen Sippe erschossen hatte. Dafür sitzt er seit dem Jahr 2000 in Haft – war genau diese Tat wiederum der Anlass für eine Blutrache, die seinem 19-Jährigen Neffen in Erbach am See das Leben kostete?

Vernehmung dauert mehrere Stunden

In der mehrstündigen Vernehmung musste der Zeuge einige Fragen über sich ergehen lassen. Die Verbindung zum Angeklagten beschrieb der 42-jährige Zeuge direkt zu Beginn des Verhandlungstages: „Er ist der Bruder meiner Ex-Frau und war für mich mehr als ein Bruder. Er hat in meinem Haus, an meinem Tisch mit uns gegessen.“ Aber gleichzeitig soll er laut Aussagen des Onkels auch ein Freund des von ihm getöteten Mannes sein. Als die Kamera im Ulmer Sitzungssaal auf den Angeklagten schwenkte, lachte der Zeuge auf. „Das ist ja fast schon hämisch“, sagte Verteidiger Meinicke mit ernster Miene.

Drogendeal offenbar nicht der Grund für den Mord

Dass sich der Angeklagte an der Tat beteiligte, ist für den Zeugen klar: Schließlich habe er nicht nur seinen Neffen, sondern davor auch seinen Bruder und seinen Vater umgebracht. Vor der drohenden Gefahr habe er seinen 19-jährigen Neffen bereits ein Jahr vor der Tat in Erbach mehrfach gewarnt. Der junge Mann soll beispielsweise auf Facebook keine Bilder veröffentlichen, die Aufschlüsse über seinen Aufenthaltsort schlussfolgern lassen. „Aber er hat einfach nicht zugehört“, sagte der Zeuge und schlug mit seinen Fäusten auf den Tisch.

Der Angeklagte 46-Jährige wird am Montag in den Gerichtssaal geführt. Er soll einen 19-Jährigen aus Blutrache mit einem Hammer erschlagen haben. (Foto: David Drenovak)

Als eines Tages der stetige Kontakt zu seinem Neffen abbrach, konnte das aus seiner Sicht nur den Mord bedeuten. Eine wichtige Rolle spielt nach wie vor der als „Don“ bezeichnete offensichtliche Mittäter. Dieser sei ein Freund des Angeklagten und fungierte als eine Art Köder. „Mein Neffe befreundete sich mit Don, fuhr mit ihm nach Rotterdam, wahrscheinlich um Drogengeschäfte zu machen“, erklärte der Zeuge.

Onkel spricht von Rache

Es soll auch der ominöse Don gewesen sein, der am Mord an seinem Vater beteiligt gewesen ist. Es sei der Plan des Angeklagten gewesen, Don anzuleiten, sich das Vertrauen des späteren Opfers zu erschleichen und ihn für einen vermeintlichen Drogendeal nach Erbach an den Angelsee zu locken. Denn dort kenne sich der Angeklagte gut aus. Die beiden Männer sollen seinen Neffen an jenem Tag getötet haben. Der Zeuge sagte zudem aus, dass die Verbindung zwischen Don und dem Angeklagten seiner persönlichen Überzeugung entspringt. Er persönlich kenne Don aber nicht.

Die Drogen aber, so betont der Zeuge mehrfach, seien nicht der eigentliche Grund des Mordes gewesen. „Es war die Rache der Familie, vom dem, den ich getötet habe“, sagte der Zeuge. Der Angeklagte habe sich von dieser Familie vor den Karren spannen lassen, indem ihm und seiner Familie gedroht worden sei. „Er ist ein Angsthase“, so der Zeuge.

Es war ein grausamer Fund: In einem See bei Erbach findet ein Angler eine in Plastikplane gewickelte Leiche. Die Polizei ermittelt, gründet eigens dafür eine Soko See. Die Ermittlungen erstrecken sich bis nach Südosteuropa. Anscheinend mit Erfolg. Jetzt steht der mutmaßliche Mörder in Ulm vor Gericht.