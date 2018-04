Anbau des Cursillohauses wird eingeweiht und gesegnet

Das Cursillohaus in Oberdischingen lädt am kommenden Sonntag, 29. April, zu einem Begegnungstag verbunden mit einem Tag der offenen Tür ein. Im Zuge des Tages wird auch der neue Anbau eingeweiht und von Weihbischof Thomas Maria Renz aus Rottenburg gesegnet. Ebenfalls am Sonntag wird eine Ausstellung der niederländischen Künstlerin Ria Bindels eröffnet. Los geht es am Sonntagvormittag um 11 Uhr.

Im Sommer des vergangenen Jahren ging es in Oberdischingen mit dem Anbau an das Cursillohaus los, bereits am Sonntag, 29. April, wird das Gebäude nun offiziell in seinen Dienst gestellt. Extra dafür wird Weihbischof Thomas Maria Renz aus Rottenburg in Oberdischingen erwartet. Dieser wird den Anbau schließlich einweihen und segnen.

„Wir sind dankbar für die vielen Helferinnen und Helfer vor Ort und für die Unterstützung durch die Diözese“, heißt es in der Einladung. Fünf weitere Gästezimmer und ein kleinerer Saal seien jetzt vorhanden und würden auch schon zur Unterbringung von Kursgästen gebraucht.

Los geht es am Samstag um 11 Uhr mit der Eucharistiefeier gemeinsam mit Weihbischof Thomas Maria Renz im „Käppele“.

Daran anschließend können die Besucher schon mal darauf anstoßen und haben Zeit für Gespräche und Begegnung. Die Haustüre steht weit offen.

Um 13 Uhr gibt es ein einfaches Mittagessen, bevor um 15 Uhr die feierliche Eröffnung der Ausstellung von Werken der niederländischen Bildhauerin Ria Bindels gefeiert wird. Der Musiker Sebastian Aisslinger aus Waldenbuch wird am Cello und Klavier für die musikalische Gestaltung sorgen.

Ab 15.30 Uhr ist Zeit für einen Rundgang durch die Ausstellung in Haus und Garten in Begleitung der Künstlerin. Im Anschluss gibt es noch Kaffe und Kuchen und es ist Zeit und Raum für Begegnung und Gespräche. Kuchenspenden werden gern entgegengenommen.