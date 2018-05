Weihbischof Thomas Maria Renz hat den renovierten Anbau am Cursillo-Haus gesegnet und seiner Bestimmung übergeben. Fünf kleine Einzelzimmer für Pilger wurden eingerichtet. Außerdem gibt es jetzt in dem vormals als Wohnhaus genutzten Gebäude einen Gemeinschaftsraum, der auch kleiner Saal genannt wird. Innerhalb eines Jahres fand der Umbau von Erd- und Oberschoss statt. Die Baukosten, die aus Mitteln der Diözese bezahlt werden, belaufen sich auf rund 300 000 Euro.

In einem musikalisch sehr fröhlich umrahmten Gottesdienst sprach der Weihbischof über bleibende Augenblicke, die die Besucher und Pilger im Cursillo-Haus erleben, sei es für eine Nacht, ein Essen oder auch nur eine Dusche auf der Durchreise. „Wir brauchen Kleinode, die einfach sind, weil auch das Leben einfach ist“, sagte er hoffnungsvoll. Er ging in der Dreifaltigkeitskirche auf Weihnachten, Ostern und die aber vor Pfingsten nicht eigene vorhandene Vorbereitungszeit ein. Die Kirche gleich neben dem Cursillo-Haus könne als zweites Wohnzimmer zur besinnlichen Einkehr genutzt werden. Die Fürbitten galten dem Ruf gegen Gewalt. Renz mahnte, Liebe in Taten zu zeigen. Er selbst habe vor 20 Jahren einen Cursillo gemacht und zehre im Alltag noch heute von diesem Glaubenskurs, berichtete Weihbischof Renz.

Der Weihbischof dankte allen haupt- und ehrenamtlichen Helfern. Namentlich nannte er Karl Herzog, Michael Dillmann und Martin Maier. Das diözesaneigene Cursillo-Haus wird als Begegnungsstätte und Pilgerhaus am Jakobus- und Martinusweg formell in eine Stiftung gefasst und bewirtschaftet. Aufsichtsräte sind Pfarrer Harald Talkner, Norbert Balk, Monika Friess-Teuchert, Joe Häußler und Franz Manz. Sie haben über die Arbeit der Vorstände Karl Herzog und Martin Maier zu wachen. „Wie sind ein Team“, betonte Joe Häußler und unterstrich damit den Tenor aus dem festlichen Gottesdienst. Der Weihbischof hatte hier ein Schreiben von Michael Dillmann verlesen, worin es beim Rückblick auf seine Zeit des Mittuns hieß, dass kein einzelner Macher am Werk war, sondern jeder gemacht habe, was als „Früchte des Cursillo“ zu verstehen sei.

Weihbischof verteilt Geschenke an ehrenamtliche Helfer

Dillmann legte Anfang Februar seinen Vorstandsposten bei Martin Maier in jüngere Hände und bekam von Weihbischof ein Geschenk. Im vergangenen Dezember hat die Aufsichtsratsvorsitzende Ute Drechsler aufgehört, weshalb demnächst aus der Gruppe des neuen Quintetts ein Vorsitzender gewählt werden muss. Hausleiterin ist Julia Kohler, die seit elf Jahren in Oberdischingen mitwirkt, wie der Weihbischof betonte. Ein Geschenk, das sie nach und nach ausgepackt habe, sagte Julia Kohler, sei für sie das Cursillo-Haus bisher gewesen. Eine Liste mit 70 Namen von Helfern legte sie zur Einweihung aus und lud am Ende des Gottesdienstes als Anschluss an Weihe und Sektempfang zum Mittagessen und der Vernissage am Nachmittag ein. „Für alle Nichtschwaben: Gaisburger Marsch ist eine Speise und keine Musik“, fügte Kohler hinzu.