An dieser Schule sind Noten nur Nebensache

Keine Hausaufgaben, keine Noten, kein Sitzenbleiben: Was nach dem Traum fast jeden Schülers klingt, ist an der Erbacher Schillerschule für die 200 Kinder und Jugendlichen Wirklichkeit – zumindest am Anfang ihrer Schulkarriere an dieser Gemeinschaftsschule. „Unsere große Aufgabe als Schule ist es, die Kinder so zu fördern, dass sie zeigen können, was sie in sich haben“, erklärte Schulleiter Karl Nusser am Donnerstagabend vor rund 20 Eltern, die sich zusammen mit ihrem Nachwuchs zum Tag der offenen Tür in der Aula zusammengefunden hatten.

Unter ihnen war auch Katharina Fabbri mit ihrer Tochter Lotte, die aktuell noch in die vierte Klasse geht und für die langsam die Entscheidung ansteht, auf welche Schule es gehen soll. Die Familie aus Bach hat bereits gute Erfahrungen mit dem vorgestellten Modell der Gemeinschaftsschule gesammelt. Schließlich besucht Lottes großer Bruder Lorenzo bereits seit zwei Jahren die Erbacher Bildungseinrichtung. „Für uns ist ein ganz klarer Vorteil der Schillerschule der, dass hier jeder seiner Leistung entsprechend innerhalb der drei Niveaus lernt“, erklärt die Mutter.

Lernen auf drei Niveaus

Was es damit auf sich hat, musste Schulleiter Nusser am Abend mehrfach an verschiedenen Stellen bei der Tour der Eltern mit ihren Kindern durch die Räume erläutern – schließlich gibt es „einen gravierenden Unterschied“ zu tradierten Schularten. In der Gemeinschaftsschule kann der Level je nach Fach unterschiedlich gewählt werden. Statt Haupt-, Realschul- oder Gymnasialniveau spreche man hier in der Schillerschule von Grund-, mittlerem oder erweitertem Niveau. Gearbeitet werde zudem oft, gerade in den unteren Klassen, in Teams oder individuell und in ruhigen Phasen in sogenannten Lernbüros. Der Lernentwicklungsbericht ersetzt das benotete Zeugnis.

Interaktive Tafel im Unterricht

Der Unterricht mit Laptops oder einer interaktiven Tafel, die über eine Touchfunktion verfügt, gehört zum Alltag, wie die beiden Sechstklässlerinnen Emilia und Jana am Abend vorführen. Als Ergänzung zum Lehrbuch können so Videos und Lieder abgespielt werden. Das Besondere erklärte Emilia an einem praktischen Beispiel an der Tafel: „Kleine Symbole zeigen an, um welche Schwierigkeit es sich bei der Aufgabe handelt.“

Diese Schulform geht in Erbach nun ins sechste Jahr. Rektor Nusser fasst zusammen: „Es ist die richtige Schule für die Kinder, die noch nicht wissen, wo es schulisch weitergeht.“ Die Schillerschule sei eine Schule ohne „Versagensangst, weniger Druck und mehr Raum für persönliche Entwicklung“. Noten spielen erst in der neunten Klasse eine Rolle, wenn es um den Hauptschulabschluss geht, den alle Schüler in der Schillerschule ablegen. In der Regel, erklärt Nusser, bleibt der Großteil der Schüler bis zur zehnten Klasse, in der die Mittlere Reife erworben wird. „Danach können die Schüler, die das Abitur machen möchten, auf eine gymnasiale Oberstufe wechseln“, so der Rektor.

Bei der Führung durch das Schulgebäude machten die Besucher Station unter anderem bei der Schülermitverantwortung, den Schulsanitätern und im Labor. Interessierte reisten aus dem Umkreis an, Volker Renz aus Schaffelkingen (gehört zu Ulm-Ermingen) mit seiner Tochter zum Beispiel. „Während sich diese Schulform in Skandinavien ja schon lange durchgesetzt hat, habe ich den Eindruck, dass es sich hierzulande noch nicht recht etabliert hat“, sagt er.