Am Ende steht ein gerechtes Unentschieden

Im SZ-Topspiel hat sich das Durchhaltevermögen der SF Donaurieden ausgezahlt. Zweimal lagen sie gegen den FC Schelklingen/Alb zurück und zweimal glichen sie aus. Über das ganze Spiel gesehen war das 2:2 auch gerecht.

SZ-Topspiel: SF Donaurieden - FC Schelklingen/Alb 2:2 (1:1). - Tore: 0:1 Andre Kley (10.), 1:1 Alessandro Calasso (22.), 1:2 Timo Rothenbacher (53.), 2:2 Bernd Stetter (90.). - Bei besten Bedingungen haben sich die beiden Mannschaften nichts geschenkt. Schon früh gelang den Gästen das 0:1, als Timo Rothenbacher mit einer weiten Flanke Andre Kley bediente und dieser schon in der 10. Minute die Gäste in Führung brachte. Die SF Donaurieden hatten dann in der 13. und 16. Minute zwei gute Torchancen, fanden aber keinen Vollender. Dies änderte sich in der 22. Minute, als ein Ball vom Gästetorhüter abprallte und Alessandro Calasso im Nachschuss ausglich. In der 30. Minute verlor der Donauriedener Torhüter im Strafraum den Ball, aber ein Abwehrspieler verhinderte die erneute Führung der Gäste.

Torwart rettet

Die zweite Halbzeit begann mit einer guten Chance der Gastgeber. In der 53. Minute war die einheimische Abwehr nicht im Bilde und Timo Rothenbacher nutzte dies zum 1:2. In der 64. Minute rettete der Gästetorwart einen scharfen Schuss auf der Torlinie. Man sah nun ein wechselvolles Spiel beider Mannschaften. In der 68. Minute traf es einen Gästespieler: Wegen Meckerns bekam er Gelb/Rot. Nun sahen die Sportfreunde ihre Chance, gegen zehn Mann doch wenigstens noch den Ausgleich zu erzielen. Allerdings hatten sie in der 72. Minute Glück bei einer Chance des FC Schelklingen/Alb. Dem Gastgeber schien nun die Zeit davonzulaufen. Trainer Goran Grgic wechselte sich in der letzten Viertelstunde selbst ein. Und dann gelang Bernd Stetter in der 90. Minute noch der Ausgleich. - Das Spiel der Reserven gewann Donaurieden mit 3:2.