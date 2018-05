Allgäuwild rocken das Ersinger Festzelt

Für die Band „Allgäuwild“ ist der Samstagabend im Ersinger Maifestzelt der Start zur diesjährigen Sommertour gewesen. Mit Musik von Oberkrainersound bis hin zu Party-Hits lockten die neun talentierten Musiker viele Gäste ins Zelt.

Zünftig in Dirndl und Lederhosen gekleidet, schmeckte den Besuchern die Maß am Biertisch gleich doppelt so gut. Die Ersinger Musiker verköstigten die Gäste aber auch mit Steakwecken, Currywurst oder Pommes. Auch die Shotbar kam bei den Besuchern sehr gut an. Der großartige Abend bot eine tolle Partystimmung für Jung und Alt. Das bunt gemischte Programm bot für jeden Musikgeschmack etwas. Seien es Medleys von Helene Fischer, Bon Jovi oder Après-Ski-Songs – das Repertoire der Musiker schien unendlich. Auch die Liebe zu Outfit-Details kam nicht zu kurz: So durfte natürlich das schulterfreie Top und die schwarze Vokuhila-Perücke für Nena und ihre „99 Luftballons“ nicht fehlen. Auch bei dem Song „Rock Me Amadeus“ von Falco setzten die Musiker auf Mozartperücken und passende barocke Kleidung, in denen sie die bekannten Melodien von eben jenem Künstler schmetterten. Das Bobfahrerlied konnte nur echt mit einem Bob auf der Bühne vorgetragen werden.

Was zusätzlich für die Vielfalt der Musiker sprach, war die Albhorn-Einlage auf den Biertischen der Gäste. Mit viel Applaus wurde die Leistung an dem doch sehr schwierigen Instrument gewürdigt. Die Stimmung im Zelt war demnach überragend, denn so gut wie alle Liedtexte gingen den Besuchern leicht von den Lippen.