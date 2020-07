Alkoholisierter Radfahrer prallt gegen Straßenlaterne und verletzt sich schwer

Ein 40-jähriger Fahrradfahrer hat sich in der Nacht zum Sonntag, kurz nach 1.30 Uhr, in Dellmensingen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf der Straubstraße in Richtung Lange Straße auf dem Gehweg unterwegs. Aufgrund seiner Alkoholisierung sei er, so die Beamten, mit seinem Trekkingrad frontal gegen den Mast einer Straßenlaterne geknallt.

Viele Helfer im Einsatz

Der Mann trug keinen Helm und zog sich schwerste Kopfverletzungen zu. Er wurde in eine Ulmer Klinik eingeliefert, dort erfolgte auch die Blutentnahme wegen der Alkoholisierung. Am Fahrrad entstand geringer Schaden. Der Unfall wird von der Verkehrspolizei Laupheim bearbeitet. Neben Notarzt, Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehren Erbach und Dellmensingen zur Reinigung der Unfallstelle eingesetzt.