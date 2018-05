Akkordeonorchester bestätigt Vorstand

Die Mitglieder des Akkordeonspielrings Erbach, der in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen feiert, haben sich kürzlich im Gasthaus Hasen zu ihrer jährlichen Hauptversammlung getroffen. Bei den Vorstandswahlen erteilte die Versammlung den Amtsinhabern erneut das Vertrauen. Zudem freut sich der Verein über steigende Mitgliederzahlen im Jugendbereich.

Vorsitzender Markus Kunze startete mit einem Jahresrückblick in die Versammlung. „Das vergangene Jahr ist wieder ziemlich stabil und erfolgreich gewesen“, so Kunze. Des Weiteren lobte er Dirigenten Ivan Antonic, der in den vergangenen zwei Jahren erheblich dazu beigetragen habe, dass sich das musikalische Niveau gesteigert habe. Ebenfalls lobte Markus Kunze die Jugendarbeit. Das Jugendorchester besteht zurzeit aus sieben jungen Musikern und hat eine gut funktionierende Jugendbetreuung durch Carmen Braun. Bei Auftritten erntet der Nachwuchs meist viel Applaus von den Zuhörern. Mit insgesamt zwölf Musikschülern habe sich diese Zahl erfreulicherweise wieder erhöht. Ein Dank ging zudem an die vielen engagierten Mitglieder, die den Verein mit ihrer Arbeit und zahlreichen Aktionen am Leben erhalten.

Kunze gab anschließend einen kurzen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten im laufenden Vereinsjahr. Neben Altpapiersammlungen im Mai und Oktober steht als nächstes Konzert am 10. Juni ein Kirchenkonzert an. Danach soll der Jahresausflug folgen, der heuer zum Geburtsort des Hohner-Akkordeons nach Trossingen führt. Zudem folgen zahlreiche Auftritte in der Region, wie beim Bacher Pfarrfest oder beim Suppenfest des DRK Erbach. Das diesjährige Adventskonzert findet am 8. Dezember in der Erlenbachhalle statt.

Nach weiteren Berichten folgte die Entlastung des Vorstands, die von Margot Ziegner geleitet wurde. Zusammen mit Brigitte Pfitzer und Oskar Best übernahm sie auch die Leitung für die turnusmäßigen Vorstandswahlen. Bei diesen wurde Markus Kunze in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Sein Stellvertreter ist Siegfried Kristel. Schriftführer bleibt Joachim Bischof und das Amt des Kassenverantwortlichen bekleidet weiterhin Andreas Eberle. Für den aktiven Ausschuss, der ebenfalls gewählt werden musste, stellten sich die bisherigen Mitglieder ebenfalls wieder zur Wahl. Das waren Andrea Denkinger, Regina Schaible, Michael Gebur, Renate Rapp, Annette Rueß, Alfred Engst und Peter Steiner wurden einstimmig wiedergewählt. Im passiven Ausschuss ändert sich ebenfalls nichts. Ihm gehören weiterhin Rolf Kunze, Klaus Gapp, Stefan Mayer, Werner Schaible und Susanne Müller an. Kassenprüfer sind Edith Binder und Wolfgang Egle. Bei der Jugendleitung erhält Carmen Braun künftig Unterstützung von Lisa Stetter.