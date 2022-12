Adventskonzert des Akkordeo-Spielrings Erbach

Das Adventskonzert des Akkordeon-Spielrings Erbach findet am Samstag, 10. Dezember, in der Erlenbachhalle in Erbach statt. DasSchüler- und Jugendorchester des Akkordeon-Spielrings eröffnet den Abend, für den zweiten Teil hat das Orchester unter anderem die „Ouverture caprice“ von Rudolf Würthner, „Pasadena“ von Jacob de Haan und eine thematische Spezialbearbeitung der „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin vorbereitet. Stimmungsvolle, weihnachtliche Musik ist auch im Programm. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.