Achim Gaus bleibt Erbachs Bürgermeister

Mit 63 Prozent der abgegebenen und gültigen Stimmen hat Amtsinahber Achim Gaus die Bürgermeisterwahl in Erbach gewonnen. Sein Herausforderer Wolfgang Schrade kam auf 36,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung in der Stadt Erbach und den Teilorten lag bei 45,9 Prozent. „Mir fällt ein Ballast ab. Es war ein herausfordernder Wahlkampf“, waren die ersten Worte von Achim Gaus am Sonntagabend, als im Erbacher Rathaus kurz nach 18.30 Uhr das vorläufige Endergebnis bekanntgegeben wurde. Gaus wird somit nach acht Jahren als Bürgermeister von Erbach in seine zweite Amtszeit starten.