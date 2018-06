Abschied nach fünf Jahren in Erbach

Abend des Abschieds in Erbach: Die Begegnung des heimischen TSV am letzten Spieltag der Saison in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller wird die letzte Partie für Trainer Rafael da Silva als Erbacher Trainer sein. Da Silva hört zum Saisonende auf und wechselt zum Landesligisten Blaustein. Zu gern würde der Trainer seine fünf Jahre währende und erfolgreiche Zeit mit dem Bezirksliga-Aufstieg 2015 als Höhepunkt mit einem Sieg beenden. Gegner am Samstag, 9. Juni, 18 Uhr, im Donauwinkelstadion ist der SC Türkgücü Ulm.

Das erste Aufeinandertreffen zum Abschluss der Vorrunde verlor der TSV beim damals noch Tabellenletzten mit 2:3. Nach einer guten Rückrunde ist Türkgücü gesichert, ebenso wie der TSV Erbach, der allerdings eine schwächere zweite Halbserie spielte. Eine wesentliche Ursache dafür waren die vielen verletzungsbedingten Ausfälle und auch im letzten Spiel wird Erbach nicht in Bestbesetzung antreten, aber die Personalsituation sieht etwas besser aus als am vergangenen Wochenende. „Es ist das letzte Spiel, noch dazu zu Hause: Die Jungs werden alles geben für einen guten Saisonabschluss“, sagt Trainer Rafael da Silva. Auch er selbst wünscht sich einen Erfolg zum Abschied. „Ich hatte fünf schöne Jahre in Erbach, die recht schnell vergangen sind“, so der 35-Jährige. „Bisher habe ich noch nicht viel darüber nachgedacht, dass am Sonntag das letzte Spiel ist. Aber das wird kommen. Und es wird sicher emotional werden.“

Nicht nur für den Trainer ist es die letzte Partie für Erbach, auch einige Spieler werden den TSV verlassen – darunter Rafael da Silvas Bruder Michael, Mario Wasner, Matthias Brinsa sowie Torwart Dennis Kirsch, der den Trainer nach Blaustein begleitet.