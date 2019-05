72-Stunden-Aktion: Jugendliche stürzen sich auf soziale Projekte

Der Countdown läuft, die Arbeiten in der Region sind in vollem Gange: Bei der 72-Stunden-Aktion setzen Jugendliche in der Region noch bis Sonntag soziale Projekte um (wie berichtet). Wie vielfältig diese sind, zeigen die Beispiele aus Hütten, Erbach, Bach und Ringingen. Was die Teilnehmer miteinander verbindet: Sie bringen ihr Engagement ein, damit viele Menschen künftig davon profitieren können.

Kreuzweg in Hütten: Gleich zwei Einzelprojekte sollen in Hütten umgesetzt werden. Fast 40 Kinder und Jugendliche schrubben die einzelnen Station des Kreuzganges. „Das ist wie wenn man einem Riesen die Zähne putzt“, sagt einer der kleinen Mitstreiter. Der Zahn der Zeit nagte an den Säulen. „Deshalb müssen sie nicht nur gesäubert, sondern manche auch wieder geradegerückt werden“, erklärt Karin Müller. Unterstützung dafür gibt es von Bauhofmitarbeiter Kai Autenrieth sowie Max Raiber. Um den Rasenmäher nicht mehr soweit schleppen zu müssen, wird am Anbau des Schuppens in unmittelbarer Nähe ebenfalls kräftig gewerkelt. Münden soll das Engagement in dem von den Teilnehmern gestalteten Gottesdienst am Sonntag um 15 Uhr.

Erbacher Minigolfanlage: Einen Aufschwung soll die Anlage mit 18 Bahnen beim Jugendhaus erfahren. Zusammen mit anderen Erbacher Jugendlichen ist die Martinusjugend seit Freitagmorgen im Einsatz. Das Ziel: Auf dem Gelände soll am Sonntag ab 14 Uhr ein Minigolf-Turnier für Jedermann stattfinden. Weit über 20 Helfer in wechselnder Besetzung sind dafür mit Hochdruckreiniger, Schaufel, aber auch mit Pinsel und Farbe aktiv. „Es geht auch darum, sich mit den anderen Jugendlichen zu vernetzen“, erklärt Mitorganisator Tabea Simon. „Wenn die Bahnen vom Unkraut befreit und geputzt sind, wird im nächsten Schritt auch das ein oder andere Hindernis ausgetauscht“, erklärt Tim Hafner. Parallel dazu wird der Pavillon ebenfalls auf Vordermann gebracht.

Quelle in Bach: Direkt bei der Einfahrt auf das Gelände der Mehrzweckhalle in Bach sprudelt eine Quelle, die nun in ein betoniertes Becken fließen soll. Aus der Quelle schöpfen heißt passenderweise das Projekt der Bacher. In Kooperation mit dem Holzschnitzverein werden zudem zwei Bänke mit Tisch in unmittelbarer Nähe aufgebaut. „Der Verein kam mit der Idee auf uns zu und wir setzen sie seit Freitagmorgen um 7 Uhr um“, berichtet Marcus Steinle. Insgesamt 16 Helfer bilden das Aktionsteam. „Plus Unterstützung aus dem Ort und von Gästen, die spontan vorbeikommen“, erklärt Tabea Kathan, die das Projekt mitorganisiert. Am Sonntag um 16.30 Uhr soll die Eröffnungsparty steigen.

Aussichtsplattform in Ringingen: Rund 25 Helfer sind rund um Ringingen aktiv, denn dort sollen entlang des Wanderwegs „Orchideenweg“ nicht nur zwei aktuelle Stationen neuen Glanz erhalten, sondern eine komplett neu entstehen. „Der Ausblick reicht von Ringingen bis nach Erbach“, sagt Felicitas Zagst über das Projekt. Das Fundament steht bereits, jetzt müssen Holzlatten und die Sitzgelegenheiten installiert werden. Streichen, abschleifen, rundherum sauber machen sowie alle Sitzgelegenheiten erneuern – das seien die Hauptaufgaben, die am Freitag noch im Hof von Ortsvorsteher Georg Mack abliefen, die restlichen zwei Tage dann aber wird die Arbeit vor Ort passieren werden.