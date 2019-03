48-Jähriger fährt betrunken Auto – um Nachschub zu holen

Ein 48-Jähriger ist am Freitagmittag betrunken mit dem Auto in Erbach unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, sei der Fahrer aufgefallen, weil er gegen 12 Uhr in Schlangelinien von Einsingen in Richtung Erbach fuhr. Dort steuerte er auf einen Supermarkt zu, um sich Schnaps zu kaufen.

Arzt entnimmt Blutprobe

Die Beamten kontrollierten den 48-Jährigen: Ein Test bestätigte, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe.