31-Jähriger schläft beim Kochen ein und löst Einsatz aus

Angebranntes Essen führte am frühen Dienstag in einem Erbacher Stadtteil zu einem Feuerwehreinsatz. Kurz nach Mitternacht bemerkte ein Bewohner eines Gebäudes in der Lange Straße in Dellmensingen Rauch aus der Wohnung des Nachbarn. Der öffnete nicht, weil er eingeschlafen war. Erst später bemerkte der 31-Jährige selbst den Rauch in seiner Wohnung. Die Feuerwehr kam, nahm den Topf mit verbranntem Essen vom Herd und lüftete das Gebäude. Nach Beseitigung der Gefahr konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Der Rettungsdienst untersuchte den 31-Jährigen. Er blieb unverletzt.