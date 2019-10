24-Jähriger nach Unfall bei Erbach schwer verletzt

Mit seinem Auto von der Straße abgekommen ist ein 24-Jähriger am Sonntag gegen 17 Uhr bei Erbach. Beim Unfall erlitt der junge Mann schwere Verletzungen. In einer scharfen Rechtskurve in Richtung Donaustetten verlor der Fahrer laut Polizei auf der regennassen Landesstraße die Kontrolle über sein Auto.

Fahrer eingeklemmt

Der Wagen riss ein Verkehrszeichen aus der Verankerung und prallte mit dem linken Vorderrad gegen einen Baum. Der Fahrer, der alleine im Fahrzeug war, wurde eingeklemmt und musste befreit werden. Er wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.