13-Jähriger nach Fahrradunfall auf Intensivstation – Familie sucht die Ersthelfer

Der Schock sitzt bei Familie Gabert aus Dellmensingen tief: Gegen 16.40 Uhr verließ der 13-jährige Kevin Gabert mit seinem neuen schwarz-blauen Fahrrad am vergangenen Donnerstag, 24. Januar, das Haus – nur 800 Meter nach dem Ortsausgang stürzte er auf dem Radweg in Richtung Erbach, wo er einen Freund besuchen wollte, und verletzte sich schwer. Doch wie kam es zum Unfall?

Antwort können vermutlich zwei Ersthelfer liefern, die sich nach seinem Unfall um ihn kümmerten. Doch weil Kevin den beiden Männern versicherte, ihm ginge es gut, lief er mit seinem Rad nach Hause. Jetzt sucht die Familie die beiden Helfer, denn Kevin liegt aktuell mit schweren Verletzungen in Memmingen in einer Klinik, wie seine Mutter Jasmin Gabert auf Nachfrage erklärt. Er habe durch den Sturz eine Niere verloren, sich am Kopf verletzt und schwebte bis zuletzt gar in Lebensgefahr.

Für uns als Eltern ist es schlimm, weil wir nicht wissen, was wirklich passiert ist. Jasmin Gabert, Mutter von Kevin

Seit Montag sei er zwar zurück auf der Normalstation, doch sein Zustand sei nach wie vor nicht stabil. „Für uns als Eltern ist es schlimm, weil wir nicht wissen, was wirklich passiert ist“, erklärt die Mutter. Als er rund eine halbe bis dreiviertel Stunde nach dem Unfall auf dem Radweg zwischen Dellmensingen und Erbach wieder zuhause auftauchte und mit Schmerzen und unter Tränen von seinem Sturz berichtete, ertasteten die Eltern eine Verhärtung am Bauch. „Äußerlich sieht man nichts, keinen blauen Flecken, nichts“, sagt Jasmin Gabert.

Vermutlich muss Kevin über den Lenker gefallen sein, so dass dieser wiederum ihn verletzte. Er trug einen schwarzen Helm mit einer Halterung für eine kleine Videokamera. Er selbst könne sich fast nicht mehr an die Geschehnisse erinnern, sagte den Eltern aber wohl, dass einer der beiden Männer einen silber-grauen Mercedes fuhr. Womöglich hat einer der beiden Ersthelfer sogar den Unfallhergang beobachtet. Auch ein Bus soll kurz auf der Landstraße angehalten haben, um nach dem Rechten zu sehen.

Heutzutage ist es nicht mehr selbstverständlich in dieser Art zu helfen. Jasmin Gabert, Mutter von Kevin

Die Familie will nicht nur wissen, wie es zum Unfall kam, sondern auch den Helfern einen großen Dank aussprechen. „Heutzutage ist es nicht mehr selbstverständlich in dieser Art zu helfen. Vor allem, wenn man bedenkt wie viele Leute mit dem Rad stürzen und man bei Kevin auf den ersten Blick nicht erahnen konnte, wie schlimm es wirklich war“, sagt die Mutter.

Mehr entdecken: Unfallverursacher setzt Schwerverletzten im Nirgendwo aus