Überraschung im Drogenprozess: Gibt es eine Verbindung zu ungeklärtem Mord?

Der Ton am Landgericht Ulm im Prozess um ein mutmaßliches Dealer-Trio aus Erbach wird schärfer. Die drei Angeklagten sollen 76 Kilogramm Marihuana aus dem Ausland in die Region geschmuggelt haben. Durch eine Zeugenbefragung kam jetzt heraus: Der Ursprung der Ermittlungen gründet wohl auf einem ganz anderen Fall.

Das berichtet der geladene Zeuge. Er spielt eine wesentliche Rolle im Prozess, denn als Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Memmingen war er verantwortlich für die Beschlussentwürfe, auf denen die Festnahme der drei Männer als auch die Überwachung derer Telekommunikationsdaten (TKÜ) basiert. Die aktuelle Verhandlung sei aus dem Mord im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld im November vor zwei Jahren entstanden. Das 37-jährige Opfer wurde auf offener Straße erschossen, weil – so der Verdacht und die Aussage des Zeugen – „er vermutlich ein Konkurrent im Drogengeschäft war“.

Vor zwei Monaten wurde in Neu-Ulm ein 37-jähriger Kickboxer erschossen. Wie jetzt bekannt wurde, rückte noch in der Mord-Nacht ein Sondereinsatzkommando in Ludwigsfeld an, um einen möglichen Täter festzunehmen. Nach Medienberichten wurde die Spezialeinheit aus München wegen einer verdächtigen Person gerufen, musste dann aber wieder abrücken.